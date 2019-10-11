全球最大3D列印船 下水航行

2019-10-11 13:00 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



3D列印船下水典禮在緬因大學舉行。圖／美聯社 分享 facebook

全球最大型3D列印機和有史以來體積最大的列印物體、最大的列印船，10日在緬因大學公開亮相，並向世人證明：這艘列印船真的可以在水上航行。

在緬因大學高級結構與複合材料中心列印出來的這艘船，長25呎，重5000磅，被命名為3Dirigo；Dirigo是緬因州的拉丁文座右銘，意義是「我領導」(I Lead)。

複合材料中心創始總監哈比卜·達格(Habib Dagher)表示，這個例子顯示大型印列機可以創建出更大原型，以協助企業進行產品開發；「這種新型列印機可以用更快的速度製作出原型，也讓我們可以更快發明和創新。」

3Dirigo列印船揭幕及下水典禮在歐羅諾(Orono)舉行，共有250多位企業界、軍事和政府代表參加。緬因州聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)砸碎香檳，為該船命名。隨後，她和參議員金恩(Angus King)登船。列印船展示在緬因大學海洋模擬展示場W2 Wave-Wind盆地，展示場看來就像是巨大的室內游泳池。

與此同時，列印出這艘船的全球最大型列印機也在場展示。該列印機長70呎，未來將擴展為100呎。緬因大學與田納西州橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)正合作進行列印機計劃。

3D列印機每小時可以吞下500磅塑料聚合物顆粒，確定可以當做巡邏船展示使用。但緬因大學希望做得更好。

達格表示，該校與橡樹嶺實驗室(Oak Ridge lab)合作進行的一項2000萬元研究，將致力於使用以纖維素材料增強的生物基礎熱塑性塑膠，製造出更堅固耐用且可回收的3D列印材料。如果計劃順利，列印機將能快速生產出船模或水泥桶之類的物品，並可回收再利用。

緬因州技術學院(Maine Technology Institute)也提供緬因大學複合材料中心50萬元資金，以協助緬因州造船廠探索大型3D列印可以如何為企業提供競爭優勢。

這艘船是在72小時不間斷印刷過程中一體成形製成，生產成本約40000元。

緬因大學指出，金氏世界紀錄已證實，10日展出的是全球最大的原型聚合物3D打印機，世界上最大的3D列印船和最大的3D列印物體。