親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

說好抵制卻坐滿八成！陸網諷NBA進場球迷「跪族籃孩」

為一張照片走火入魔！真人開箱 特種行業全裸上陣...

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23香港01 李福源

妮克松的男友迪羅薩里奧表示，比特麗斯早了兩星期出生，似是為了有機會見到她的姐姐。...
妮克松的男友迪羅薩里奧表示，比特麗斯早了兩星期出生，似是為了有機會見到她的姐姐。（Facebook@Kristian_DRosario）
分享

英國6歲女孩羅傑絲（Darcy Roger）患有罕見的先天性「多重器官畸形」（VACTERL association），先後接受過20多次手術，去年底病情開始惡化，在母親妮克松（Emily Nixon）誕下妹妹比特麗斯（Beatrice）5日後，她在準備上學期間突然昏迷，直至今年1月24日凌晨終因心臟驟停（cardiac arrest）離世。

曾接受20多次手術

羅傑絲剛出生時前臂和拇指沒有橈骨（radial bone），到了6星期大，醫生發現其心臟有雜音，證實她患有多重器官畸形，導致身體多個系統出問題，例如椎骨缺損、肛門直腸異常、心臟缺損及氣管食道廔管（trachea-oesphageal fistula）等。在短暫的6年生命中，她經歷逾20次手術，當中更包括5次心臟開胸手術。

媽媽妮克松說，另一女兒比特麗斯在今年1月19日出世，較預產期早了兩周，「當初羅傑絲知道自己快要成為姐姐，她簡直欣喜若狂。我們給她零用錢，告訴她可以花在任何想要的東西上，她選擇了替妹妹買幾對小拖鞋。」

「她不允許媽媽生男孩」

今年1月23日，羅傑絲準備上學時突然失去知覺，翌日凌晨5點宣告死亡；驗屍報告指出，她因心臟感染，死於心臟驟停。妮克松表示，決定將羅傑絲葬在離家不遠的新馬爾頓公墓（New Malton cemetery），以便一家人可以每天都去探望她。

妮克松稱：「羅傑絲一生受盡折磨，多次的手術令她身體遭到極大傷害。羅傑絲逝世後，我和男友在醫院樓下的一個可調控溫度的臥室陪伴了她5日，好好地說再見。坦白說，那5天之後我根本不想離去，我們拍下了許多照片，包括羅傑絲和比特麗斯的合照，這樣比特麗斯長大後仍可認得姐姐。」

妮克松的男友迪羅薩里奧（Kristian）說：「羅傑絲一直想成為大姐姐，甚至對我們下了嚴格『指示』，不允許媽媽生男孩。我們總覺得，比特麗斯早了兩星期出生，就是為了有機會見到她的姐姐。雖然羅傑絲沒有力氣抱起妹妹，但她仍能坐著和妹妹對望感受快樂。」

延伸閱讀：

河南11歲男童「增肥救父」 3個月重40磅　一日5餐食到失眠

【原因未明】黑龍江11歲女童心臟取出7cm鋼針　在體校就讀練舉重

文章授權轉載自《香港01》

手術英國器官
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

統一尚未成功？柏林圍牆30年，一個西德家庭的東德記憶

2019-10-11 10:00

社運團體企圖霸占倫敦機場 抗議氣候變遷

2019-10-11 10:17

休士頓太空中心目睹太空梭 還可見鹿奔跑牛吃草

2019-10-11 09:36

委內瑞拉藥品短缺 民俗療法上陣

2019-10-11 08:54

40年來首次 伊朗女性入場看足球賽

2019-10-11 04:02

影／近看火車太危險 越南河內決心整治「火車街道」

2019-10-10 18:20

俄羅斯外交部首位女發言人 流利中文引關注

2019-10-10 17:25

旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

驚！女大生運用「忍術」 交白卷居然拿下高分

2019-10-10 17:13

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

前男友攔截禮車強吻新娘 網友嘆結局「真可悲」

2019-10-11 09:25

繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44

網購孔雀結婚蛋糕成品超崩潰 新娘怒：火雞生病了？

2019-10-10 18:39

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

2019-10-10 19:19

川普今白宮會劉鶴 局部協議有影

2019-10-11 02:16

俄羅斯外交部首位女發言人 流利中文引關注

2019-10-10 17:25

中美貿易談判不樂觀 港媒：陸方拒談強制技術轉移

2019-10-10 11:34

諾貝爾文學獎今揭曉 作家：村上春樹獲獎才是大爆冷門

2019-10-10 17:16

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00

75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25

英金融時報：中國增購大豆換美國暫緩加稅

2019-10-10 10:40

特斯拉急籲車主趕緊100%充飽電 因應加州大停電

2019-10-10 17:47

川普推特說周五會劉鶴 「與中國談判的大日子」

2019-10-10 22:22

村上春樹再陪榜 日評論家認或與石黑一雄有關

2019-10-10 21:02

系外行星太遙遠 諾獎得主：人類永不會移居那裡

2019-10-10 20:13

諾貝爾文學獎揭曉 波蘭女作家與奧地利作家獲獎

2019-10-10 19:10

旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15

歐盟正式將瑞士及阿聯 移除避稅天堂名單

2019-10-10 22:16

紐時：未涉國安產品 美商務部開始核發供貨華為許可

2019-10-10 12:20

美國查獲逾萬雙仿冒Nike球鞋 市價約6700萬

2019-10-10 17:53

特別版、復刻版都有！6,800萬元中國山寨Nike鞋闖美被沒收

2019-10-10 11:45

諾貝爾文學獎得主漢德克 政治立場備受爭議

2019-10-10 22:36

諾貝爾文學獎波蘭女作家 敘事魅力處處是驚奇

2019-10-10 22:08

土耳其空襲庫德族 6萬人逃難

2019-10-11 00:06

川普推文：明天在白宮見劉鶴

2019-10-10 23:23

女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23

影／土耳其攻打敘利亞庫德族 美國：未背書、沒開綠燈

2019-10-10 13:38

川普下戰帖叫她出來選 柯林頓：我出來能再打敗你

2019-10-10 18:04

美企出貨華為 管制鬆綁

2019-10-11 00:20

影／近看火車太危險 越南河內決心整治「火車街道」

2019-10-10 18:20

川普政府考慮加強來自中國包裹違禁品查緝

2019-10-11 00:10

美中貿易談判現生機 美股收高

2019-10-11 04:57

諾貝爾文學獎再成遺珠 村上春樹迷期待下次

2019-10-10 23:58

揮軍掃蕩庫德族民兵 艾爾段挑戰大

2019-10-10 21:08

南韓百萬人怒吼 要爭議法務部長下台

2019-10-10 14:27

美外交官之妻涉駕車肇事奪命 川普承諾介入交涉

2019-10-10 14:59

社群網站下架無效 德嫌行凶影片網路流傳

2019-10-10 23:29

第一階段局部貿易協議 美國考慮將納入匯率協議

2019-10-10 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top