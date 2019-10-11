女童只做5天姐姐便離世 死前想買拖鞋給妹妹

2019-10-11 09:23 香港01 李福源



妮克松的男友迪羅薩里奧表示，比特麗斯早了兩星期出生，似是為了有機會見到她的姐姐。（Facebook@Kristian_DRosario） 分享 facebook

英國6歲女孩羅傑絲（Darcy Roger）患有罕見的先天性「多重器官畸形」（VACTERL association），先後接受過20多次手術，去年底病情開始惡化，在母親妮克松（Emily Nixon）誕下妹妹比特麗斯（Beatrice）5日後，她在準備上學期間突然昏迷，直至今年1月24日凌晨終因心臟驟停（cardiac arrest）離世。

曾接受20多次手術

羅傑絲剛出生時前臂和拇指沒有橈骨（radial bone），到了6星期大，醫生發現其心臟有雜音，證實她患有多重器官畸形，導致身體多個系統出問題，例如椎骨缺損、肛門直腸異常、心臟缺損及氣管食道廔管（trachea-oesphageal fistula）等。在短暫的6年生命中，她經歷逾20次手術，當中更包括5次心臟開胸手術。

媽媽妮克松說，另一女兒比特麗斯在今年1月19日出世，較預產期早了兩周，「當初羅傑絲知道自己快要成為姐姐，她簡直欣喜若狂。我們給她零用錢，告訴她可以花在任何想要的東西上，她選擇了替妹妹買幾對小拖鞋。」

「她不允許媽媽生男孩」

今年1月23日，羅傑絲準備上學時突然失去知覺，翌日凌晨5點宣告死亡；驗屍報告指出，她因心臟感染，死於心臟驟停。妮克松表示，決定將羅傑絲葬在離家不遠的新馬爾頓公墓（New Malton cemetery），以便一家人可以每天都去探望她。

妮克松稱：「羅傑絲一生受盡折磨，多次的手術令她身體遭到極大傷害。羅傑絲逝世後，我和男友在醫院樓下的一個可調控溫度的臥室陪伴了她5日，好好地說再見。坦白說，那5天之後我根本不想離去，我們拍下了許多照片，包括羅傑絲和比特麗斯的合照，這樣比特麗斯長大後仍可認得姐姐。」

妮克松的男友迪羅薩里奧（Kristian）說：「羅傑絲一直想成為大姐姐，甚至對我們下了嚴格『指示』，不允許媽媽生男孩。我們總覺得，比特麗斯早了兩星期出生，就是為了有機會見到她的姐姐。雖然羅傑絲沒有力氣抱起妹妹，但她仍能坐著和妹妹對望感受快樂。」

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