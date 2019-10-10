親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15香港01 記者李福源／報導

美國著名旅遊雜誌《悅游》（Condé Nast Traveler）周一（7日）公布「2019年全球最佳城市：讀者評選得獎」（The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards），其中在十大最佳大城市的排行榜中，日本一共有三座城市入選，分別是東京、京都及大阪。東京已連續四年高居榜首，京都則連續兩年位居第二，而大阪就從2018年的第12位升至第5位。

晴空塔是到東京必去參觀的景點之一。記者魏妤庭／攝影
晴空塔是到東京必去參觀的景點之一。記者魏妤庭／攝影
分享

報導指，這次是日本第一次同時有三座城市入選前十名。雜誌介紹東京是「世界上獲得最多米其林星星的城市」，而京都就成功從傳統中孕育出新的文化，大阪則因其美食和狂熱的棒球文化而獲得支持。這個排行榜會在每年的秋季出爐，今年吸引逾60萬名讀者參與投票。

其餘入選的城市還包括排名第三位的新加坡、第四位的維也納（Vienna）、第六位的哥本哈根（Copenhagen）、第七位的阿姆斯特丹（Amsterdam）、第八位的巴塞羅那（Barcelona）、第九位的台北及第十位的雪梨（Sydney）。

延伸閱讀：

【米芝蓮2019】三星餐廳達13間！獲最多星星的城市居然不在法國？

【圖片故事】全球最宜居城市　維也納再登榜首　香港跌至第38位

文章授權轉載自《香港01》

【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

保羅節目中懺悔「青木原森林」拍攝遺體 拒被點閱率操控

2019-10-10 07:58

路人借根菸就搶走千萬名錶 日本遊客巴黎驚魂

2019-10-09 21:32

遺憾病逝父親缺席婚禮 新娘用「骨灰美甲」：像他牽我手步入禮堂

2019-10-09 20:19

港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

2019-10-09 19:03

歐盟提徵碳稅 決提高減碳目標

2019-10-09 16:59

出借泰國貓熊猝死 中國政府：心臟衰竭所致

2019-10-09 15:49

英國王室圈粉 威凱哈梅「團結」做公益

2019-10-09 15:37

英國擬棄置鑽油平台 德國批定時炸彈

2019-10-09 15:25

影／正妹搭機遇癡漢群傳訊騷擾 撂一句話讓他們GG

2019-10-09 14:23

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

港人想出走 為何寧來台灣也不先選美國？

2019-10-09 19:03

四台灣留學生大峽谷附近車禍 兩人傷勢嚴重

2019-10-10 06:23

女星松岡笑南自拍照瞳孔倒映街景 瘋狂男粉絲掌握住處襲擊

2019-10-09 20:12

影／聯合國窮到下月恐斷炊 要怪這國「欠費大戶」

2019-10-09 17:04

諾貝爾化學獎揭曉 三位教授對鋰電池開發有功獲獎

2019-10-09 17:57

諾貝爾化學獎得主：當初鋰電池賣不出去很痛苦

2019-10-10 01:48

美國大峽谷重大車禍有台灣客受重傷 觀光局回應了

2019-10-10 08:58

土耳其出兵敘利亞 正式槓上庫德族民兵

2019-10-09 21:37

川普為背棄庫德族神辯解：他們在諾曼第登陸戰沒幫我們

2019-10-10 08:12

97歲最高齡諾貝爾得主 膝下無子每天7點研究室報到

2019-10-09 20:55

飛行員被甩出！飛機倒吊纜繩上 乘客坐機翼等救援

2019-10-10 11:50

外交勝利變政治危機 原因在「他」太愛講…

2019-10-10 10:00

這個亞洲小國何以能擠下美國 成全球競爭力最高國家？

2019-10-09 21:03

日政府免費送「美少女戰士保險套」 網友笑翻：代替月亮懲罰誰？

2019-10-10 10:14

這國不是美中貿易戰最大贏家？現在信用可能被降評

2019-10-10 10:32

97歲持續研究鋰電池 諾獎最高齡得主一輩子做喜歡的事

2019-10-09 20:33

美中貿易談判副部長級磋商沒進展 美股期貨下跌

2019-10-10 10:14

遺憾病逝父親缺席婚禮 新娘用「骨灰美甲」：像他牽我手步入禮堂

2019-10-09 20:19

美中10日復談 劉鶴帶著「三點不尋常」來美

2019-10-09 16:54

路人借根菸就搶走千萬名錶 日本遊客巴黎驚魂

2019-10-09 21:32

美股早盤漲200點 北京對與美達成局部協議持開放態度

2019-10-09 22:10

這國電價一口氣漲320% 雪上加霜已不足以形容人民之苦

2019-10-10 01:23

刷新紀錄！諾貝爾化學獎得主古德諾成最高齡獲獎人

2019-10-09 18:55

間諜妻撞死人逃回國 掀起美英外交風暴

2019-10-09 17:41

呼聲甚高 日本學界早看好吉野彰獲諾貝爾化學獎

2019-10-09 18:29

土耳其揮軍敘利亞東北 邊界頻傳爆炸

2019-10-10 00:33

猛然撤軍導致庫德族遭狂轟 川普只關心被彈劾

2019-10-09 22:37

75億人的悲劇：20家企業貢獻全球三分之一碳排

2019-10-10 14:25

權力幾乎不受節制…川普耍賴到底 挑戰美國憲政

2019-10-10 00:57

繼737 MAX 波音飛機再次出現大問題！

2019-10-10 14:44

美默許土耳其攻庫德族 幫到伊、敘、俄3敵國

2019-10-10 00:43

環保少女奪諾貝爾和平獎呼聲高 專家持懷疑態度

2019-10-09 19:29

和平難降臨！美軍上月在阿富汗投彈近千枚 創9年多新高

2019-10-09 22:57

中美貿易談判不樂觀 港媒：陸方拒談強制技術轉移

2019-10-10 11:34

白登硬起來 首度表態主張彈劾川普

2019-10-10 04:30

傳劉鶴開完會提早離開華府 白宮發言人否認

2019-10-10 09:48

英金融時報：中國增購大豆換美國暫緩加稅

2019-10-10 10:40

進度落後融資凍結 哈薩克調查一帶一路工程

2019-10-09 20:45

接力研發鋰電池 美日3人獲諾貝爾化學獎

2019-10-10 00:52

川普全面宣戰 反擊眾院彈劾調查

2019-10-10 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top