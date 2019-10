旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15 香港01 記者李福源/報導



美國著名旅遊雜誌《悅游》(Condé Nast Traveler)周一(7日)公布「2019年全球最佳城市:讀者評選得獎」(The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards),其中在十大最佳大城市的排行榜中,日本一共有三座城市入選,分別是東京、京都及大阪。東京已連續四年高居榜首,京都則連續兩年位居第二,而大阪就從2018年的第12位升至第5位。

報導指,這次是日本第一次同時有三座城市入選前十名。雜誌介紹東京是「世界上獲得最多米其林星星的城市」,而京都就成功從傳統中孕育出新的文化,大阪則因其美食和狂熱的棒球文化而獲得支持。這個排行榜會在每年的秋季出爐,今年吸引逾60萬名讀者參與投票。

其餘入選的城市還包括排名第三位的新加坡、第四位的維也納(Vienna)、第六位的哥本哈根(Copenhagen)、第七位的阿姆斯特丹(Amsterdam)、第八位的巴塞羅那(Barcelona)、第九位的台北及第十位的雪梨(Sydney)。

