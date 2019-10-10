旅遊雜誌公布全球十大最佳城市排行榜 日本三城市入選

2019-10-10 15:15 香港01 記者李福源／報導



美國著名旅遊雜誌《悅游》（Condé Nast Traveler）周一（7日）公布「2019年全球最佳城市：讀者評選得獎」（The Best Cities in the World: 2019 Readers' Choice Awards），其中在十大最佳大城市的排行榜中，日本一共有三座城市入選，分別是東京、京都及大阪。東京已連續四年高居榜首，京都則連續兩年位居第二，而大阪就從2018年的第12位升至第5位。

晴空塔是到東京必去參觀的景點之一。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

報導指，這次是日本第一次同時有三座城市入選前十名。雜誌介紹東京是「世界上獲得最多米其林星星的城市」，而京都就成功從傳統中孕育出新的文化，大阪則因其美食和狂熱的棒球文化而獲得支持。這個排行榜會在每年的秋季出爐，今年吸引逾60萬名讀者參與投票。

其餘入選的城市還包括排名第三位的新加坡、第四位的維也納（Vienna）、第六位的哥本哈根（Copenhagen）、第七位的阿姆斯特丹（Amsterdam）、第八位的巴塞羅那（Barcelona）、第九位的台北及第十位的雪梨（Sydney）。

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文章授權轉載自《香港01》