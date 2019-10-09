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遺憾病逝父親缺席婚禮 新娘用「骨灰美甲」：像他牽我手步入禮堂

2019-10-09 20:19香港01 記者安祖娜／報導

英國一名新娘以病逝父親的骨灰作為美甲材料，以彌補父親未能親自見證她結婚的遺憾。（...
英國一名新娘以病逝父親的骨灰作為美甲材料，以彌補父親未能親自見證她結婚的遺憾。（ig「kirstymeakin」圖片）
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不少人結婚時都想最親密的家人及朋友在旁見證，英國一名新娘今年8月結婚時邀請了家人及朋友到場，但其父卻因患上癌症，於婚禮前4個月不幸病逝。任職美甲師的表妹後來向新娘提議，以父親的骨灰作為美甲材料，讓他能「牽手」陪伴新娘進入禮堂。

26歲的夏洛特（Charlotte Watson）於2007年結識現時33歲的丈夫尼克（Nick Watson），兩人誕下大女Ella後，尼克於2012年求婚，不過兩人一直未舉行婚禮。至前年，夏洛特得知父親患上前列腺癌，而癌細胞更擴散到淋巴及骨骼，兩人遂決定於今年8月30日舉行婚禮。

夏洛特說，對事件獲得熱烈反應感到難以置信。（fb「Charlotte Watso...
夏洛特說，對事件獲得熱烈反應感到難以置信。（fb「Charlotte Watson」圖片）
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不過於婚禮前4個月，夏洛特的父親不敵病魔，於4月29日病逝，未能親自見證婚禮，令夏洛特非常遺憾。夏洛特任職美甲師的表妹於婚禮前靈機一觸，提議她用父親的骨灰作為美甲材料，並將過程製作成短片，上載到YouTube及Instagram與網民分享。

美甲成品令夏洛特感動又驚喜，直指當日的指甲對她意義重大，「我的願望實現了，感覺就像父親握住我的手，然後把我帶進禮堂，感覺就像他在場」，她又對片段獲得網民熱烈反應感到意外。除了美甲，夏洛特婚禮當日穿的鞋子更掛上印有父親相片的小吊飾，並帶了一隻由父親生前的衣服所製成的小熊公仔到場。

完成婚禮後一個月，夏洛特將美甲卸下，將其貼於一個放有父親相片的相架上作為留念，她又表示打算用餘下的父親骨灰製作珠寶以作紀念。

新娘父親的骨灰。（fb「Charlotte Watson」圖片）
新娘父親的骨灰。（fb「Charlotte Watson」圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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