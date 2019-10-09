歐盟提徵碳稅 決提高減碳目標

2019-10-09 16:59 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



歐盟展現出減碳決心！歐洲委員會副主席提孟曼8日於歐洲議會上宣示，將會加速歐盟減碳的進程，包括對外國企業實施碳稅，以及考慮將2030年的減碳目標提高到減量55％，回應了會前歐盟8國聯合呼籲增加減碳決心。

歐盟加快減碳步調

根據《歐洲新聞網》報導，提孟曼是從下個月開始監督「歐盟綠色新政（Europe Green Deal）」的可能人選，他8日參加歐洲議會的聽證會時表示，作為新政計畫的一部份，歐盟將對排放量超標的外國企業課徵碳稅，他說：「歐盟正在邁向2050年碳中和經濟體的轉型過程中，不管企業採用新舊減碳方法，我們的目標會是一致的。」

《路透社》報導指出，提孟曼在會前才收到由法國、西班牙、荷蘭、瑞典等8個歐盟國發出的公開信，呼籲他將2030年減碳目標由40％提升至55％，以確保能在2050年達成淨零碳排放目標，提孟曼在聽證會上對這個構想表達支持，不過也表示，歐洲委員會需要先對此提案進行研究。

高耗能企業支持徵稅

據《歐洲新聞網》同篇報導，除了課徵碳稅的方案，為了提倡公平競爭環境，也有人在聽證會上提議開放非歐盟國家加入歐盟碳交易體系（ETS），讓外國企業同樣透過買賣行政許可的方式來進行碳排放，提孟曼則表示，這也是一個可能的選項。

許多高耗能的歐洲企業則是對徵碳稅的提案表示支持，因為邊境稅可以協助他們面對環評較鬆散的外國企業的競爭。安賽樂米塔爾歐洲板材公司執行長波爾波德指出，「課徵碳的邊境調整稅是個有效且公平的方法，讓各國都能為減碳盡一份心力。」

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