保羅節目中懺悔「青木原森林」拍攝遺體 拒被點閱率操控

2019-10-10 07:58 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「要小心無意間被觀看的內容影響！」羅根保羅於1年半前於日本「青木原森林」拍攝遺體引發軒然大波，各界撻伐接踵而至，如今谷底反彈再次出現在觀眾面前，日前在節目中受訪表示：「我當時只在意點閱率。」稱現在的自己已知道記取教訓。

錯用影響力

根據《英國廣播公司》報導，日前受訪時，羅根表示：「我為1年半前做的蠢事狠狠打了自己一拳。」在2017年發生的日本森林事件後，他說接踵而來的撻伐是自己人生中最大的一場「戰役」。這名YouTuber擁有將近2000千萬訂閱者，被問到YouTube平台是否有對其造成精神上的傷害時，他表示：「2年前的我，幾乎完全被吞噬了！」

「我那時候只在意吸引大眾的目光及訂閱，一直在追逐數字的提升，我完全變了一個人。」YouTube為他帶來大量的曝光及影響力，隨之而來的責任也落在他身上。但他選擇拍攝殘忍的主題，還將影片上傳，才是導致他被大量輿論撻伐的主因，一份希望YouTube將其影片全撤除的請求，更高達50萬人連署。

保羅沉寂了一段時間後，找到了人生中的指引「拳擊」。他於節目上表示，拳擊是一生遇過最美好的事情，這項運動使他保持專注並且再次感受身為人的一切。表示除了創作外，也用其他方式去宣洩，比較不會再讓單一價值觀荼毒心靈，更向觀眾提醒：「大家要意識到，在這個人手一機的時代，你可能很迅速的被觀看內容吞噬，及受到不健康的影響而不自知。」

觀眾是選擇源頭

據《每日野獸》報，儘管許多平台包括Twitter，皆曾多次嘗試將保羅剔除，但保羅一直都能夠捲土重來，一再的出現在觀眾面前，且關注度不減反增。許多團體更提出「不適當內容不該存在於大眾目光中」警告，但保羅在市場上依舊擁有著難以取代的商業價值。

YouTube起家的網路紅人羅根保羅。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

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