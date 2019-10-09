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英國王室圈粉 威凱哈梅「團結」做公益

2019-10-09 15:37世界日報 編譯中心╱綜合8日電

英國王室成員其中一項公職是參與慈善公益事業，近日，威廉王子與哈利王子分別帶著妻子凱特與梅根，四人合體為一段推廣精神健康的短片擔任旁白，一推出就掀起話題，這也是哈利與梅根自今年6月脫離威廉、凱特負責的王室公益基金會之後，四人首度為公益活動「大團結」。

英國廣播公司報導，這部短片是由英國國家醫療服務體系及公共衛生部合作拍攝，提醒民眾精神健康的重要性，片長約三分鐘，有了四名高人氣的英國王室成員擔任旁白，廣告受到高度關注，打頭陣的是威廉王子，他說所有人都明白生活帶來的壓力會讓人低潮、焦慮，甚至失眠，然後由梅根和凱特接力，介紹政府免費提供的精神健康服務，之後由哈利王子出場，指服務帶給大家精神生活的幫助。

肯辛頓宮官網也PO出這段公益廣告，鏡頭凝視一張張人臉，從不快樂到再展笑容，畫面也從黑白變彩色，鼓勵有困擾的民眾尋求協助與克服的方法。

這支公益廣告由經典電影「妳是我今生的新娘」（Four Weddings and a Funeral）編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）擔任總撰稿人，包括女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）、姬蓮安德森（Gillian Anderson）都參與演出。

英國廣告王室
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