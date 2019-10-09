英國擬棄置鑽油平台 德國批定時炸彈

2019-10-09 15:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 徐榆涵 ／綜合8日電



英國政府計畫在北海棄置一些退役的海上鑽油平台，此舉惹怒歐洲委員會和部分歐盟成員國，一名德國資深官員稱提案相當荒謬，並將廢棄的鑽油平台比擬為定時炸彈。

由於北海石油儲量逐漸枯竭，該地區數百個鑽油平台將在未來30年內退役。而拆除這些巨大的海上基礎設施是一項昂貴的工程，每一座基礎設施都像艾菲爾鐵塔一樣高，且和紐約帝國大廈屬於同一個量級。因此英國政府今年打算批准石油巨頭皇家殼牌的計畫，將布倫特油田的鑽油平台部分拆除，留下鋼質護筒和三個混凝土基座。

德國擔心，估計有1萬1000噸原油和毒素會殘留在布倫特油田上的三座鑽油平台附近，分別為Bravo、Charlie和Delta。

德國環境部國務秘書弗拉斯巴特表示，英國的提議為一個「詭異的想法」，相當於「滴答作響的定時炸彈」。「我真的為此感到震驚，我們通常在環境問題上與英國密切合作」。弗拉斯巴特還說，「我不明白，這與提升英國聲譽的環保政策背道而馳」。

德國已提出申訴，並得到瑞典、比利時、荷蘭和盧森堡的背書。由15個國家組成、旨在保護東北大西洋海洋環境的「奧斯陸-巴黎公約」（OSPAR）聯盟10月在倫敦開會，討論鑽油平台的未來。但令人擔憂的是，這些鑽油平台位在英國海域，且該公約未明定制裁方式或懲罰措施，因此英國政府可能會忽視其他國家的反對意見。