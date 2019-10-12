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數位身分證很安全？愛沙尼亞曾遭駭 德國反個資存手機

2019-10-12 14:12未來城市@天下 未來城市天下編輯部

圖為數位身分證初稿。聯合報記者賴于榛／翻攝
圖為數位身分證初稿。聯合報記者賴于榛／翻攝
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內政部宣布自2020年10月起，台灣將發行數位身分證，並預計在兩年內全面換發完成，期待提升數位治理與民眾辦事的便民度。

許多公民團體，如台灣人權促進會提出反對，認為政府在資安保護、資訊自主上配套不足，應謹慎規劃再推行。

其實，全球已有許多國家與地區，使用含有智慧晶片的數位身分證，像是德國、愛沙尼亞、比利時、西班牙等。

愛沙尼亞設全球首座「數位大使館」備份個資

根據國家發展委員會資訊管理處的報告，愛沙尼亞有99%的政府服務都已數位化，除了結婚與離婚須親自辦理登記外，出生登記、電子病歷、稅務、就職、創業、補助申請、駕照換發、就學登記等，都可以透過網路平台，並搭配數位身分證，輸入兩組PIN碼驗證後完成程序。

愛沙尼亞更早在2007年便實施電子投票，成為全球第一個開放全民網路投票的國家；公民即使不在國內，只要憑數位身分證即可上網投票。2014年的歐洲議會選舉中，已有三分之一的愛沙尼亞公民，從98個不同國家上網投票，顯見民眾對於電子投票系統相當信任。

愛沙尼亞並沒有集中的大型中央資料庫，各個公、私部門都有獨自的資料庫，但彼此的資料可藉由通訊協定互相分享。國家資訊基礎架構中的X-Road資料庫，貫穿各個政府與私人企業，個人資料可匯流到X-Road資料庫中，只要民眾授權，不必反覆填寫相同的資料，政府或民間單位就能從X-Road存取各式數位服務。

儘管如此，愛沙尼亞仍在2007年遭受來自俄羅斯的駭客攻擊，導致許多政府網站停擺；後又在2017年，發現部份身分證中的晶片存有安全漏洞，可能造成76萬人的個資遭竊，便緊急停止數位身分證的服務，確認修復漏洞後才重新開放。

幾次被攻擊的慘痛經驗，也促使愛沙尼亞在2018年於盧森堡設置世上第一個「數位大使館」（digital data embassy），備份重要的國民資料如身分證、稅金、年金、不動產、企業登記等，以達到雙重保障。

德國將用手機作身分證與護照

德國在2010年即開始換發數位身分證，並於晶片上存放姓名、生日、照片、指紋等個人資訊，民眾可使用數位身分證做報稅、事務登記等服務，或利用晶片中的電子數位簽章做各式認證。

進行認證時，會要求使用者輸入PIN碼，以確認由本人授權；但在2018年11月，有一組德國研究人員發現系統漏洞，可繞過認證伺服器的保護，並且修改身分證上的姓名與地址，相關單位才緊急修復了這個漏洞。

今年德國政府宣布將與Apple合作，運用Apple iOS13作業系統中的近場無線通信技術（NFC），將身分證、護照、居留證等資訊整合進iPhone中，未來民眾可將手機當身分證件使用。

不過一向重視個人隱私安全的德國民眾，對此仍採保留態度；畢竟若手機被偷，等於個人重要資料都外流。

專家憂個資遭濫用

索羅門（Brett Solomon）是捍衛數位權益的非政府組織Access Now的執行董事，他曾在科技媒體WIRED上發表一篇評論，直指：「數位身分證比你想像的還要危險。」擔憂未來太容易取得的個人資訊，將遭嚴重地濫用。

索羅門提倡，數位身分證只需存取最小化的個人資訊，並且將資訊分放在不同機構，設置嚴格限制的資料讀取權，並需經過當事人的同意才能授權使用。

索羅門認為，應開放民眾選擇是否使用數位身分證，或保留傳統的紙本文件，這是基本的權益。政府的資料庫使用與資安措施，也應該受到民間單位的監督，甚至加入立法的討論，以從公民的角度提出保障權益的措施。

最後，資料運用的過程應公開透明並留下紀錄，民眾可檢視個人資料在什麼狀況下、被誰取用、做何用途，以確保個人資訊沒有遭到濫用。

從各國的經驗來看，即使是已發行數位身分證多年的國家，仍有遭到駭客攻擊的風險，所以資訊安全的加強應是政府最需重視的事。資安的保障措施永遠不嫌多，公民也應注重個人資訊隱私權，才能安心地享受便利生活。

「全文轉載自未來城市(數位身分證很安全？愛沙尼亞曾遭駭，德國反個資存手機)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【延伸閱讀1】該不該有國旗？設計評審還原現場：身分證不應成國族認同決戰點

【延伸閱讀2】區塊勢 X 未來城市｜換發數位身分證，是拿隱私換便利？

身分證個資隱私權護照德國
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