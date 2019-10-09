伊拉克「愉悅婚姻」？ 女童「出嫁」1小時可拋棄

2019-10-09 11:05 香港01 記者李福源／報導



有教士形容「愉悅婚姻」對於已離婚的女性或寡婦而言是不錯的收入。示意圖，圖取自Ingimage 分享 facebook

英國廣播公司（BBC）紀錄片《Undercover with the Clerics: Iraq’s Secret Sex Trade》揭露，伊拉克有人販賣女童作為「愉悅婚姻」（pleasure marriages）的新娘，當中有些女孩年僅9歲，還有女童在「完婚」僅一小時後遭到拋棄；而安排這類「嫁娶」的什葉派教士卻認為完全無問題，「只須小心不要讓她們失去處子之身便可」。

當地法例規定，男性禁止有婚姻以外的性關係，卻衍生出「愉悅婚姻」娶臨時妻子，只要男方付錢給少女或其家人，且事先訂下婚姻的時間，由1小時至99年不等，雙方就可結婚；有教士形容，這對於已離婚的女性或寡婦而言是很好的收入來源。

雖然「愉悅婚姻」屬違法，但BBC調查發現，在接觸到的10名什葉派教士之中，有8人表示可代為安排有關儀式。一名在伊拉克聖城卡爾巴拉（Karbala）的教士稱，他能找到年僅9歲的女童作為「新娘」，並強調此舉不等如剝削女童，「因為根據伊斯蘭教法，這是沒有問題的」。

「只要莫讓她們失去處子之身」

記者後來訪問到另一名教士，他回應會否容許一名13歲處女成為「愉悅婚姻」的新娘時，聲稱「只要小心，莫讓她們失去處子之身便可」，並提議以不同方式進行性行為，一旦女童因此受到傷害，「那只是你和她之間的事」。

在紀錄片中，一名教士還對「放蛇」的記者表示可代為物色「新娘」，事前會先將女方的照片傳給他看，「等你再回來的時候，她就是你的人了。她會願意，只要你肯付錢」。

有女童表示曾被教士注射避孕藥，自己已忘了「嫁」過多少次，一直靠賺到的「禮金」維生；另一名14歲的女童坦言，擔心在「愉悅婚姻」後失去貞操，未來會因此無法找到真正的丈夫。

過去在遜尼派政府治下，伊拉克嚴禁進行「愉悅婚姻」，但自從2003年伊拉克戰爭，加上新政府上台後什葉派勢力大增，「愉悅婚姻」這些陋習亦死灰復燃。當局表示，如果沒有女童主動舉報，實在難以採取行動。

延伸閱讀：

伊朗10歲女懵懂嫁22歲表哥 網民斥有如強姦兒童 當局煞停婚事

伊拉克聖城節日發生人踩人 最少31人死

文章授權轉載自《香港01》