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抗議地鐵計畫砍樹 印度高院助攻

2019-10-08 21:10台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

印度最高法院7日下令孟買政府暫停在佔地13平方公里的阿瑞綠地中開發地鐵計畫。孟買政府的政策一度引來大量環保分子、民眾與學生的抗議，上週末驚動國內關注。在高院下令後，警方也讓因阻礙工程被捕的29人交保後釋放，高院將在21日另外開庭審理。

示威者遭逮捕

根據《英國廣播公司》報導，為了解決孟買交通問題沉痾，政府決定建設新的地鐵。因新地鐵將穿過佔地13平方公里的阿瑞綠地，引來大量當地民眾的抗議。為了阻止工程進一步進行，反對人士自4日起上街遊行，更在阿瑞綠地附近架起路障，要阻止工程繼續進行。

孟買警方因此依照妨礙公務與襲警等罪嫌逮捕了數十名示威者，而工程也在週末順利進行，至今已砍伐了至少1, 500顆樹。由於此事在週末引起全國關注，印度最高法院因此採取了「suomotu動議」，也就是在無人提起訴訟的狀況下主動審理。

法院下令暫停工程

一個由兩名法官組成的特別法庭在7日開庭審理後，命令孟買當局暫停工程，要求政府「維持現狀」，並釋放所有因此事遭逮捕的民眾，法院則會在21日繼續開庭審理，讓此事暫時得到緩解。

印度教徒報》指出，29名被逮捕的示威者在法院的要求下，已經於7日全部釋放。警方已經要求這些示威者需繳交保釋金，且暫時不得參與任何示威。警方更強調，雖然這些示威者已釋放，但仍然針對阿瑞綠地實施刑法第144條，禁止任何4人以上的集會，呼籲民眾別再以身試法。

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