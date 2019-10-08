空安漏洞 她沒身分證、登機證混上達美班機

2019-10-08 14:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



達美航空。美聯社 分享 facebook

達美航空公司(Delta)、奧蘭多國際機場和運輸安全局(TSA)正在追查，以確定一名沒有身分證件或登機證的女子，5日是怎麼登上班機。

達美證實出現空安漏洞，這名女子後來被請下機。

發言人說：「達美為一個沒有1516班機機票的人被請下飛機造成的延誤，向這個班機的顧客道歉。安全人員隨後指示對班機上的每一個人做預防性的重新審查。」

發言人說，達美正與當地司法當局和TSA合作調查，本身也在檢討這個事件，因為維護安全一直是達美最高優先事項。

「今日美國報」獲得的報告顯示，奧蘭多警方5日上午10時30分前不久接到通報，兩名警察趕到達美登機門。

達美人員表示機組員發現有個女子坐在別的乘客的座位，又拿不出登機證或身分證件，因此請她下機。

警察請這個女子出示身分證件和登機證。這個後來確定名為西薇亞‧芮克托(Sylvia Rictor)的女子宣稱她把機票扔了，身上沒有任何身分證件。

警察於是表示在這種情況下，她必須離開機場，並護送她離開。為防萬一，工作人員重新審查班機其他乘客的資料。在延誤了2小時41分鐘後，這架班機終於在下午1時16分起飛。

奧蘭多警方說，他們已通知聯邦調查局，並將協助聯調局、TSA、奧蘭多航管局調查這個事件，他們本身也在做內部檢討。

TSA說，它可以證實這名女子曾通過TSA的檢查站，而他們正與司法部門合作調查這個事件。

TSA網站說，乘客如遺失或忘了帶身分證件，仍可能獲准搭機。它說，TSA人員可能要求當事人接受身分確證程序，包括提供姓名、目前住址和其他私人資料，如查證無誤，乘客將獲准進入安檢站接受進一步審查。