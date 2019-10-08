美外交官妻撞死人逃回國 英促取消豁免權

2019-10-08 14:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



1 9 歲的英國青年唐恩（右圖，取自GoFundMe）騎摩托車，被美國外交官的妻子安‧沙庫拉斯（左圖，取自臉書）逆向行駛的汽車撞死。 分享 facebook

一個19歲的英國青年騎摩托車，被一輛逆向行駛的汽車撞死。這件發生在英國的車禍，導致英美之間發生外交對峙，因為開車的是個美國外交官的妻子。警方準備逮捕她時，她卻利用外交豁免權離開英國。

英國首相強生7日敦促美國重新考慮取消她的豁免權 ，並表示他準備親自與川普總統接洽，讓肇事者返回英國接受調查。

強生說，他覺得這樣用外交豁免權不對，希望安‧沙庫拉斯 (Ann Sacoolas)回來面對英國的法律程序。

死者唐恩(Harry Dunn)8月27日在英格蘭中部北罕普頓郡克洛頓空軍基地附近被撞死。這座基地也是美軍的情報和通訊中心。警方說，肇事的沃爾沃休旅車逆向行駛，開車的是個42歲的美國婦女。

美國駐倫敦大使館上周證實她是美國大使館一個外交官的妻子。媒體指出她的丈夫是在克洛頓基地工作的喬納森‧沙庫拉斯(Jonathan Sacoolas)。

北罕普頓郡警方說，肇事者起初表現得很合作，並表示她沒有離開英國的計畫，後來卻一走了之。

英國外相藍韜文(Dominic Raab)已跟美國大使談過，7日也為此打電話給美國國務卿龐培歐，重申他對美國的決定感到失望，並敦促美國重新考慮。

死者的父母說，他們不僅失去愛子，為外交官設的法律漏洞也使他們無法釋懷。唐恩太太說，他們必須知道是誰害死他們的孩子，也希望知道肇事者感到愧疚。

她說：「我們實在不懂她怎麼能夠連跟我們說話或見面，或表示任何歉意都沒有就一走了之，留下她造成的慘劇。」

美國國務院發表聲明，對死者家人表示同情和慰問，但宣稱「有關在這種情況下取消我們駐外外交官及其家人的豁免權的問題，受到高層密切注意和仔細考慮，因為這種決定會造成全球衝擊；外交豁免鮮少取消」。