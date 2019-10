預算寧助學生買面紗 巴教育官員遭撻伐

2019-10-08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴基斯坦官員將預算用於購買傳統女性服飾,引發限縮女性自由、浪費公帑的批評聲浪。

教育預算用在不該用的地方!巴基斯坦開伯爾-普什圖省的教育局官員用預算幫當地女學童買新面紗,遭到媒體批評不花錢提升教育品質卻把錢用在這種地方。不僅凸顯該國教育的落後,也顯示傳統思想依舊束縛著當地的女性,無法受到良好的教學環境。

戴面紗非強制規定

根據《半島電視台》報導,當地官員薩哈表示,他看到許多女學生沒有辦法買頭紗,因此希望透過政府幫助讓她們戴得起,他還宣稱他在買頭紗前有替學校增設太陽能板、教具。但頭紗是伊斯蘭傳統服飾,當地超過90%的女性都已經戴頭紗,媒體批評政府不需要再花錢做這種事。

薩哈花了570美金替當地90位女學生購置面紗,而且在他上傳的圖片中,一張教室裡的女學生全部戴著面紗的照片,更引發外界質疑政府是否強迫學生都要戴頭紗。但該省的教育局長班加西出面否認,表示是否要戴面紗上課是由女學生決定,服裝規定中並沒有強制規定學生戴面紗。

重回1980獨裁政權?

流亡美國的巴基斯坦女權主義者伊斯瑪莉受訪時表示,她很開心看到該國媒體有這樣的改變,隨著時代的進步,越來越多人出面反對傳統對女性穿著的限制。該省先前也制定法律,規定女生的服裝要從頭遮到腳,引發該國反對黨與媒體的批評。

《德國之聲》提到,巴基斯坦反對黨參議員雷曼受訪時也不滿政府如此限縮女性穿著,彷彿重回1980年代全面推行伊斯蘭化的獨裁政權。雖然省政府隨後也取消這項規定,但仍有許多保守的巴基斯坦人批評政府為何撤回這項決定。

