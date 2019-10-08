暖化沒魚吃 加拿大灰熊餓到皮包骨

2019-10-08 15:18 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



加拿大攝影師在卑詩省拍到一隻骨瘦如柴的母灰熊。取材自Rolf Hicker臉書 分享 facebook

加拿大生態攝影師希克（Rolf Hicker）近日拍攝了一組引發關注的照片，當中骨瘦如柴的灰熊媽媽帶著兩隻小熊在河邊覓食，但由於氣候變遷，使得加拿大的鮭魚數量減少，導致以鮭魚為主食的灰熊難以找到食物充飢；希克貼出照片後並在臉書譴責，廣告上經常呈現快樂的熊大快朵頤鮭魚，但「很抱歉不是在這裡」，「截至目前為止，我還沒在河中看到一條鮭魚。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，希克上個月乘船遊覽加拿大卑詩省觀賞灰熊的旅遊勝地奈特灣（Knight Inlet）時，拍到一隻瘦成皮包骨的母熊與兩隻小熊在找尋食物的照片，希克說，他所見過的灰熊都沒那麼瘦，但多數都不健康。

加拿大灰熊一般體重為220至880磅（約100公斤至400公斤），每年會冬眠五至七個月，期間靠著在夏天和秋天累積的脂肪維生，但該地區的鮭魚產量一直低於水平，導致這裡的灰熊可能沒有充足的食物撐過整個冬天。附近漁民也說，今年是50年以來最糟糕的鮭魚季。

長期關注灰熊的組織「第一民族組織」（Mamalilikulla）負責人史密斯隨即安排了A-Tlegay漁業協會捐贈500條鮭魚，在溫哥華島的海岸線分發，「當時有灰熊在場，牠們一看到魚就衝上去大吃」。

卑詩省政府表示，無法確定為何灰熊狀況不佳，而專家表示，鮭魚養殖等人類活動污染了水源，並導致魚類疾病，加上氣候導致水溫上升也讓魚類群種減少。