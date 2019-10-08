全球60城市氣候示威開跑 癱瘓道路促減碳

2019-10-08 15:20 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



環保團體「反抗滅絕」在全球發起公民不服從運動。圖為7日奧地利維也納抗議現場。路透 分享 facebook

雪梨、新德里、倫敦和柏林等城市的氣候示威者今天癱瘓道路，引發警方逮捕行動，他們展開為期兩周的全球示威活動，要求各國政府立即採取行動，拯救地球免於「滅絕」。

中央社引述法新社報導，成立將屆滿一年的倡議團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發起全球抗議運動，憤怒高喊口號上街遊行，要求各國政府減少碳排量。科學家表示，碳排放造成毀滅性的氣候變遷。

示威者受到瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）和研究氣候變遷的學者支持。桑柏格9月在聯合國氣候行動峰會猛烈抨擊各國領袖不解決碳排問題，成為國際新聞頭條焦點。

在澳洲，數百人在繁忙的雪梨市中心道路上靜坐，最後警察拖走示威者終止這場活動，隨後有30人遭到起訴；在紐西蘭首都威靈頓，示威者用鎖鏈把自己與一輛閃亮的粉紅色車輛綁住，造成市區部分交通癱瘓。超過30人因而被捕。

印度首都新德里也出現示威浪潮。新德里因交通雍塞引發窒息霧霾，是全球汙染最嚴重的城市之一。

此外，路透報導倫敦也爆發示威活動。一小群人今天在國防部大樓外發射一枚模擬核飛彈，共有135人遭逮捕。

「反抗滅絕」表示，他們在倫敦市中心的政府辦公室附近設置12處抗議據點，計畫堵住前往國會大樓和首相辦公室的路線；部分示威者於上午尖峰時刻擊鼓，並躺在街道正中間。

在德國，數百人帶著毯子和睡袋，占據柏林市中心其中一個主要環狀交叉路口；荷蘭阿姆斯特丹今晨出現數百名氣候變遷倡議人士，他們無視警方的禁令，高喊「反抗」，阻礙市中心交通，最後共50人遭逮捕。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯和南非開普敦等全球60個城市，也都計畫發起抗議。美國兩座城市預計發起抗議，地點位於離華爾街幾個街區遠的紐約砲台公園，以及芝加哥下城區。加拿大多倫多也計畫發起示威活動。