全球氣候抗爭大串聯 華爾街銅牛濺血

2019-10-08 15:26 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



響應環保組織「反抗滅絕」氣候抗爭全球大串聯活動的示威人士，7日在紐約華爾街銅牛灑上道具鮮血。美聯社 分享 facebook

響應環保組織「反抗滅絕」(Extinction Rebellion，簡稱XR)氣候抗爭全球大串聯活動的示威人士，7日在世界各地主要城市紛紛上街抗議，要求各國政府要針對氣候變遷採取更為迫切的因應之道。紐約知名景點華爾街銅牛也遭到波及，被抗議人士灑上道具鮮血。

紐約、柏林、倫敦、巴黎及阿姆斯特丹等地，7日都有響應「反抗滅絕」活動的示威活動。紐約華爾街就有抗議人士在身上塗著假血，躺在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)大門口的街頭，透過肢體動作演繹氣候變遷對人類生命的嚴重威脅，引來不少遊客側目。

知名地標華爾街銅牛被抗議人士灑上道具鮮血，一名示威者還爬到銅牛背上，搖著一面綠色旗幟。

不過，數名抗議人士稍後便動手清理潑灑在地面上的道具鮮血。

「反抗滅絕」華爾街示威行動籌畫者貝克(Justin Becker)接受訪問時說，石油企業與華爾街金融機構關係密切：「這裡沾染了這個世界的鮮血。」

貝克表示：「有權有勢的人所做的決定、無法改善的現況，還有我們所生活的有毒生態系統，都導致了血流成河的後果。」

「反抗滅絕」是2018年在英國成立的草根組織，如今在全球約有50個國家成立支部。「反抗滅絕」組織成員在今年當中已經發動多起快閃式抗議，要求各國政府必須針對人為的氣候變遷採取具體行動。示威人士通常戴著白色面具參加遊行，身上穿著紅色服裝，並且在街頭行動劇當中使用大量的道具鮮血。

「反抗滅絕」表示，7日的全球串聯抗議活動，總共在全球60個城市登場，包括土耳其、加拿大、南非、墨西哥等國的城市。