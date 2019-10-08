30歲婦人喝一口可樂竟昏迷3天 她親揭問題出在這

2019-10-08 10:52 聯合新聞網 綜合報導



在英國有一名婦人，對人工甜味劑(俗稱代糖)阿斯巴甜(Aspartame)嚴重過敏，每天都必須謹慎避開含有代糖的任何食物。不過再怎麼預防，珀金斯有天還是在酒吧誤喝了一口代糖可樂，隨後身體感受到強烈的不適被友人緊急送醫，經過長達3天的昏迷後終於醒來。

英國一名婦人珀金斯，對代糖嚴重過敏，必須避開含有代糖的飲食。 圖擷自 太陽報 分享 facebook

據外媒報導，一名30歲的婦人珀金斯（Elizabeth Perkins），近日和朋友前往酒吧聊天，當時向服務人員點了一杯「正常可樂」，但才喝下第一口，就發現「有股怪味」和以往不同，她立刻察覺店家送上的是代糖可樂而非正常可樂。代糖可樂下肚沒多久，珀金斯身體便出現頭昏、作嘔等反應，朋友被這幕嚇到趕緊把她送去醫院。

珀金斯表示，兩個兒子同樣也對於代糖過敏，使得他們錯過了很多的社交活動。因為只有待在家裡，才能真正掌握自己吃的究竟是什麼，確定入口的東西是真正安全的。珀金斯解釋，由於體內缺乏分解甜味劑的酶，代糖對他們母子來說就如同毒藥一般。

珀金斯感嘆，他們甚至不能像普通人一樣吃生日蛋糕，因為糖霜中也含有這種成份。「感覺就像是我們被懲罰一樣」，必須一再確認包裝的標示，連蛋糕和餅乾都只能從頭開始製作，過程非常耗時。