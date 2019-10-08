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新發現！土星取代木星 成為太陽系中衛星最多行星

2019-10-08 09:43聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

國際天文學聯合會小行星中心7日宣布天文學重大突破，土星取代木星成為太陽系中衛星最多的行星。

英國衛報報導，天文學家發現20顆新的土星衛星，這讓土衛數量增加至82顆，超過鄰居木星的79顆衛星。

領導該研究的華盛頓卡內基研究所天文學家雪柏（Scott Sheppard）表示，「找到它們很令人興奮，這些衛星距離土星很遠」。

新發現的20顆土衛中，每顆直徑約五公里，其中只有3顆衛星順行土星，其他17顆是逆行，其中一顆衛星是目前發現離土星最遠的衛星。

科學家透過演算法分析在夏威夷毛納基火山上用卯星團望遠鏡（Subaru Telescope）發現的影像，演算法可以區分圍繞木星周圍靜止不動的恆星、星系以及衛星。

太陽系誕生時，環繞太陽大量的氣體和塵埃聚集成為現在已知的八顆行星。但雪柏認為，土星在40億年前形成之後，土星的引力就吸引了經過的小行星和彗星，此後就在土星周圍繞轉。

雪柏表示，土星周圍可能有更多衛星等著被發現，不過天文學家需要更大的望遠鏡來觀察這些直徑小於1公里的衛星。研究團隊也發起了衛星命名比賽，命名規則是要以北歐、凱爾特、因紐特神話中的角色命名。

土星取代木星成為太陽系中衛星最多的行星。圖取自卡內基研究所網站
土星取代木星成為太陽系中衛星最多的行星。圖取自卡內基研究所網站
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天文學家發現20顆新的土星衛星，使土星取代木星成為太陽系中衛星最多的行星。圖為美...
天文學家發現20顆新的土星衛星，使土星取代木星成為太陽系中衛星最多的行星。圖為美國太空總署公布的土星畫面。美聯社
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