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香港交易所表示不會繼續推動對倫敦證交所的併購提議

2019-10-08 08:26經濟日報 編譯劉忠勇／彭博8日電

香港交易所發布新聞稿說，不再推動對倫敦證交所的併購提議，對於未能與倫敦證交所的管理層達成合作感到失望，因此認定推進這項提議不符合港交所股東的最佳利益。

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