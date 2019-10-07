網路交友助婚配 學者：還要更透明

2019-10-07 17:50 台灣醒報 記者曲隆昌╱台北報導



網路交友成功的案例已大幅增長，佔據了總新婚率的三分之一，成了主流。（Photo by Pixabay） 分享 facebook

網路交友修成正果幾乎佔了結婚率的三分之一。家庭研究學者，羅伯特•韋爾布魯格根，在最近的一次研究表示，過去網路只是幫助人們與家人、同事和朋友保持聯絡的媒介；如今，它卻是幫助陌生人與陌生人建議關係的重要工具。然而，網路交友出狀況的事件依然時有所聞。

打破傳統相親制度

網路交友打破了傳統的介紹制度，更能讓人與人在沒有認識共同朋友的狀況下發展一段關係，成為了最新趨勢。

據《IFS》的研究指出，網路已成為陌生人與陌生人建議關係的重要工具。專家指出，90%從網路認識的情侶中，除了網路，彼此之間沒有其他關係。不可否認的，現代人越來越傾向於透過網路社交軟體及其演算法來認識另一半。

新墨西哥大學社會學魯本•托瑪斯教授對《NBC》表示，網路交友成功的案例在90年代還屬罕見，但自世紀交替以來，網路交友成功的案例已大幅增長，佔據了總新婚率的三分之一，成了主流。

用多元打破階層鴻溝

在美國，網路交友使擇偶變得更多元，也影響了下一代及家庭組成。據《NewScientist》的研究指出，只需要少數的多元家庭就可以大幅提高社會系統的整體多元性。間接地，這種打破「門當戶對」的家庭更是漸漸模糊了社會階級的界線，不同種族、宗教、教育背景的組合越來越常見，彌合了現今最大教育與社會階層的鴻溝。

透過越來越多多元家庭的組成也使他們反過來改變了社區、工作場所、宗教團體及子女學校的環境特徵。多元化的家庭可以成為幫助降低社會種族隔離的強大力量。

網路交界VS現實社會

但是網路交友確實是有它的缺點。根據《華南早報》訪問的21歲香港學生Grace表示：「透過網路認識人會使你有一種很了解對方的錯覺，他們可以透過文字及照片來掩飾自己的缺點，然後當你發現他是怎樣的人時卻為時已晚。」她也透露她從網路認識的澳洲男友在讓她懷孕後就消失了。

軟體配對受關注

隨著網路交友越來越普遍化，網路交友軟體公司的配對制度與後台演算法程式的運作也越來越受到關注。但迄今為止，該行業們感覺多有保留且迴避深入審查。隨著時代進步，網路交友公司的經管可能被期待越來越透明。

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