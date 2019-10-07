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為太空站換電池 2太空人漫步7小時

2019-10-07 12:17世界日報 編譯潘勛／綜合6日電

太空人太空漫步7小時，為國際太空站換裝兩顆新電池。美聯社
太空人太空漫步7小時，為國際太空站換裝兩顆新電池。美聯社
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為汰換國際太空站太陽能動力系統的老舊電池，兩名太空人6日完成太空漫步，7小時內裝上兩枚新的鋰離子電池，並搬走一枚舊式鎳氫電池，進度超順利。國家航空暨太空總署(NASA)打算10月間完成5次太空漫步，其中一次將全由兩名女性太空人進行。

這批新電池是太空站太陽能動力網的組件，重180公斤，體積等於半個電冰箱。太空人自2017年起升級電池系統，目前進度過半。舊式電池已使用十年，而新電池則打算一直使用到太空站壽命屆期。電池在太空站繞行到地球入夜、沒陽光照射那一側時，可提供至關重要的動力。新電池功能強大，一枚能抵兩枚舊電池。

最近這一波換電池行動，因為地點在太空站龐大外殼的極限位址，所以特別困難。太空站長17公尺的機械臂無法伸到那裡，逼太空人不得不自己搬電池往返。也因如此，這次要用6枚鋰離子電池取代12枚舊式鎳氫電池，才要做那麼多太空漫步。

去換電池途中，克莉絲汀娜‧柯克(Christina Koch)與摩根(Andrew Morgan)必須輪流扛起每顆電池，沿太空站體蝸牛般前進。電池笨重龐大，擋住兩人視線，所以他們不時得交換新進度。有一度柯克說，「我就在你旁邊」，而摩根則回答，「我拿穩電池了」。接下來再由柯克接住，一直到工作完成為止。

兩人這次太空漫步7小時，最後裝了兩顆新電池，還取下一顆額外的舊電池。

NASA這次安排緊密的太空漫步行程中，有一趟將由柯克及潔西卡‧邁爾(Jessica Meir)兩名女性執行，沒有男太空人。柯克這次太空任務超過300天，目前進度已到三分之二，將創下女性單一一次太空飛行最久紀錄。

太空人摩根NASA
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