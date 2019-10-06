披頭四經典專輯熱銷 《艾比路》再登榜首

2019-10-06 18:53 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



披頭四經典專輯《艾比路》於今年迎接發行第50週年。（photo by The Beatles臉書粉專） 分享 facebook 搖滾傳奇披頭四至今仍讓粉絲為之瘋狂！今年是英國樂團披頭四經典專輯《艾比路》發行的50週年，在60年代掀起全球狂熱的披頭四至今人氣依舊，不僅吸引大批粉絲前往專輯封面拍攝地朝聖，上月底重新發行的《艾比路》精裝版專輯更是再度登上英國專輯排行榜冠軍。

相隔近50年再度稱冠

《英國廣播公司》報導指出，這是披頭四的這張經典專輯第二次登上排行榜首位，而前一次已要回溯到1970年初，當時原始版的專輯在英國蟬連了17週的榜首，兩次排行奪冠間隔了49年252天，打破了最長間隔紀錄。有趣的是，原先的紀錄持有者也是披頭四，其1967年的專輯《花椒軍曹與寂寞芳心俱樂部》於2017年慶祝50週年時也再度稱霸排行榜。

團員保羅·麥卡尼4日於推特上寫道，「實在難以想像《艾比路》在這麼多年後依舊受到歡迎，但想當然爾，這真的是一張酷斃了的專輯。」根據《時人雜誌》報導，麥卡尼當年在樂團面臨解散之際，找製作人馬汀一同完成了這張專輯的製作，讓這張受後人傳頌的作品得以問世。

紛絲朝聖封面拍攝地

根據《布魯塞爾時報》報導，《艾比路》最初於1969年9月26日發行，六天後團員約翰·藍儂便告訴其餘團員退團的消息，也讓這張專輯成為披頭四的最後絕響。上個月底發行的《艾比路》精裝版專輯收錄了重新混製過的原有曲目，以及未曾發行曝光的Demo音檔，慶祝這張專輯的50週年紀念。

除了音樂本身，《艾比路》的專輯封面也是音樂史上最著名的封面之一，當時團員在倫敦艾比路錄音室前的馬路上完成封面拍攝，這個場景也在50年後的今日吸引來自世界各地的歌迷前往朝聖，模仿四位團員魚貫走過斑馬線的樣子拍照留念。

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