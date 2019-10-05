櫻花妹太肥被霸凌...因老師一句話隻身赴美 竟意外爆紅？！

2019-10-05 21:01 香港01 記者抹茶仔／報導



今年25歲的藤井美穂中學時飽受欺凌，現時於美國過著幸福生活。（Twitter@mihoimiofficial） 分享 facebook 在亞洲人標準的審美觀中，瘦是不可或缺的條件。因此，體型較肥胖的女生往往會被冠上「醜女」、「豬扒」等負面標籤，甚至被欺凌。一名叫藤井美穂的日本女生，在國內經常因為肥胖被欺凌，到美國生活後卻意外爆紅，到底她經歷了甚麼呢？

因肥胖飽受欺凌

藤井美穂自小十分貪吃，特別鍾情於碳水化合物，又喜歡透過暴食抒發壓力，導致身高163cm的她體重曾高達80kg（177磅）。

因貪吃的性格及肥胖的身型，使她求學時期已飽受欺凌，令她感到十分自卑。

化身另類模特兒

長期受到同學冷嘲熱諷，藤井變得非常自卑。幸好她遇到一位熱心的大學教授，經常鼓勵她，有天更對她說：「去世界闖闖吧！你一定能行的！」

然後她決定隻身前往美國，向著演員夢進發，期間成為「大碼模特兒」，卻因此意外爆紅。節目《ザ！世界仰天ニュース》近日亦專程到美國洛杉磯拜訪她。

成功當然非僥倖，藤井小姐當初的英語能力只有日本高中程度，憑著4年的努力改掉口音，現時操得一口流利英語，還經常參與各種Talk show演出。

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文章授權轉載自《香港01》