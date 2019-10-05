只要不過量 毛髮老鼠屎都是FDA容許的食品缺陷

2019-10-05 14:27 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



在每天吃的食物裡，依法容許出現一定比率的「食品缺陷」。圖／世界日報提供 分享 facebook

接下來要談的是件令人震撼又挺噁心的事實。很多人可能不知道，在人們每天吃的食物裡，依法容許出現一定比率的「食品缺陷」。因此，你愛吃的巧克力、義大利麵、披薩或果凍裡，若是有老鼠屎、囓齒動物毛髮、被肢解的昆蟲軀體、發霉等等「不幸副產品」，敬請努力笑納。

聯邦食品藥物管理局（FDA）指出：「在原料種植、收成或加工過程中，要求完全不含任何無害、自然出現、不可避免的缺陷，從經濟角度來看，不切實際。」

既然無法消除所有可能在食品加工鏈中出沒的生物「副產品」，於是FDA設法制定出將「食品缺陷」降至最低的標準。把食物分成一日三餐來檢視，你餐桌上的食物各有不同比率的「食品缺陷」，符合FDA的容許範圍。

早餐：咖啡豆：容許平均每磅有10毫克的動物排泄物、以及最多4%至6%的昆蟲出沒和發霉。黑胡椒：每茶匙容許有40個昆蟲碎屑和一點點囓齒動物毛髮。

午餐：花生醬，是FDA名單裡控制最嚴格的食品之一；平均每100克容許有一兩根囓齒動物毛髮和30片昆蟲肢解碎片，總重3.5盎司。這表示，每兩湯匙花生醬大約有八個昆蟲碎片和一小撮囓齒動物穢物。至於果醬裡容許的「缺陷」量更多。

點心和飲料：黃金葡萄乾每8盎司容許出現35個果蠅卵和10來個完整昆蟲軀體。愛喝血腥瑪麗嗎？每14盎司血腥瑪麗的番茄汁，最多可出現四條蛆和20多個果蠅卵。

至於晚餐的可能性幾乎無窮盡。盒裝義大利麵每16盎司可有450個昆蟲部位和9根囓齒動物毛髮。 番茄罐頭、番茄醬和比薩醬等調味品的污染容許程度，略低於雞尾酒中的番茄汁；FDA只允許每16盎司出現兩條蛆。

談到如何計算細小昆蟲軀體和囓齒動物糞便，北卡羅來納州立大學食品安全專家查普曼（Ben Chapman）表示，「食品製造商的品管員會不斷抽取成品樣本，以確保食品裡沒有任何違反規定的東西，確保它們低於FDA的標準值。」

查普曼並指出，這些食品缺陷看似噁心討人厭，但風險非常非常低，並不會導致食源性疾病。更危險的其實是石材、金屬、塑膠或玻璃零件，若在收成或加工過程中進入原料中，被人吃下肚，可能會受傷。此外，生食的交叉污染、未煮熟的食物傳播出來的細菌，更有可能造成食源性疾病（如沙門氏菌，李斯特菌和大腸桿菌），危害人群。