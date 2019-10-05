飛機改成自動駕駛 富豪空中性侵15歲少女

2019-10-05 15:47 聯合新聞網 綜合報導



美國53歲富豪（右）遭一名少女（非圖中人物）控訴，性侵當年僅15歲的她達30餘次，其中一次甚至是在飛行中的私人飛機上。圖截自每日郵報 分享 facebook

美國一名53歲的富豪梅爾（Stephen Bradley Mell）遭控，多次強迫一名未成年少女發生性關係，有一次甚至是在飛行中的私人飛機上。提出告訴的少女表示，還有至少4名少女受害，4位都是梅爾女兒的高中同學。

根據《每日郵報》的報導，梅爾是一間證券經紀公司的老闆，和妻子育有3名子女，平時為人謙虛，還創立了名為Air LifeLine的慈善機構。然而，梅爾去年年底遭一名18歲少女控訴，他在2017年6月至11月間，逼迫當時才15歲的少女發生性關係多達30次以上，其中一次發生在梅爾駕駛的私人小型飛機上，當時，梅爾將飛機調成自動駕駛，在空中性侵少女得逞。

少女供稱，梅爾自她13歲起便不斷騷擾她，甚至要求她拍攝裸照。此外，梅爾曾向她透露，他之前還曾性侵至少4名未成年少女，其中3位是梅爾女兒的高中同校朋友，另一位則是女兒的合唱團團員。

今年5月，法院判決梅爾需服7年有期徒刑外加5年的監外管束，還需繳交4萬美元（約新台幣120萬元）罰金，並付給受害少女35,200美元（約新台幣105萬元）的精神賠償費。然而，被害少女表示，她被梅爾性侵之後心理嚴重受創，甚至出現抑鬱、自卑、自殘的傾向，留下的傷害難以抹滅。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )