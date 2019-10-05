癌妻坐沙發排泄長滿褥瘡 丈夫辯稱「她自己不想動」

2019-10-05 15:39 聯合新聞網 綜合報導



李察放任癌妻自生自滅。圖／ 《鏡報》 分享 facebook

英國利物浦（Livepool）日前發生一起悲劇事件，現年67歲的李察（Richard Wallach）是經營旅館的商人，他的妻子瓦萊麗（Valerie Wallach）罹患癌症末期，但他卻對瓦萊麗不聞不問，聲稱是因為不懂得照顧自己，因此沒發現瓦萊麗重病，且是「她自己不想動」。救護人員進屋後發現，瓦萊麗身上長滿褥瘡，甚至身體腐爛見骨，送醫後20天器官衰竭死亡。法官認為，李察沒有盡到照顧責任，判定他過失殺人。

根據《鏡報》報導，李察對乳腺癌癌末的妻子不聞不問，以「妻子喜歡窩在沙發上」丟她自生自滅，直到家中發出惡臭，救護人員才進屋搜索，發現瓦萊麗身上長滿褥瘡，甚至已經腐爛見骨，且衣服黏在皮膚上、滿身都是屎尿味，推測有好一段時間沒有清理身體。

救護人員將瓦萊麗送入隔離方內，避免細菌滋生，並對她進行急救。救護人員表示，進屋後發現滿地都是垃圾，瓦萊麗的身體幾乎被蒼蠅覆蓋，又臭又噁心，30年來第一次看到這麼誇張的景象。

瓦萊麗送醫20天後因器官衰竭死亡，法官認為，李察明知妻子重病，卻未協助送醫與照顧，對妻子不聞不問。李察辯解，妻子能夠自己活動，是她選擇呆坐沙發上的，之前曾買過食物給妻子吃，當時她也能自理。

李察說，直到幾個月前，瓦萊麗才開始「不想動」，甚至在沙發上排泄，但他辯解「我本來就不是會照顧自己的人，所以才會弄成這樣」。法官認定李察未盡到照顧責任，讓瓦萊麗生前時光非常痛苦，住家環境又髒亂到令人震驚，疏於照顧的事實很明顯，判定他過失殺人，將擇期宣布判決結果。