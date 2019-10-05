華城連環殺人魔李春在認罪 自白：幼時遭鄰居姐姐性暴力

2019-10-05 13:35 聯合新聞網 綜合報導



「華城連環殺人魔」李春在近日供稱，他小學時曾遭鄰居姐姐性侵，警方懷疑這就是造成他性觀念扭曲的原因。圖截自DongA.com 分享 facebook

33年前發生在南韓京畿道的華城連環殺人案，近日宣告破案。現年56歲的兇嫌李春在（音譯，이춘재）承認犯下14起案件，全都是性侵被害者後將其殺害。李春在接受偵訊時表示，小時候曾遭鄰居姐姐性侵，警方認為這可能是導致他性觀念扭曲的主因。

韓國警方於上月18日宣布，透過現代DNA技術找到了懸宕33年的華城連環殺人案兇手，兇嫌為1994年因姦殺案入獄、現正於釜山服刑的李春在。經多次偵訊後，李春在承認犯下14起案件，就連警方先前認為兇嫌為模仿犯的第8起華城殺人案，李春在也聲稱是他做的。

而李春在的犯案動機也引發各界熱議，原本警方認為，李春在的犯罪原因是在軍中經歷了不愉快的回憶，但根據韓媒《DongA.com》的報導，近日李春在接受警方調查時供稱，他小學時期曾被鄰居姐姐性侵，因此警方猜測，童年時期遭受性暴力才是他想法扭曲的導火線。

南韓刑事政策研究所主任朴亨民（音譯，박형민）表示，連環性侵殺人犯的共通點之一為價值觀形成的過程中，性觀念因為某些事件而被扭曲了，而這些扭曲的價值觀導致兇嫌犯下性侵案件。目前，犯罪心理分析師仍持續蒐集李春在的資料及自白，以釐清他的犯罪動機。