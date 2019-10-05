親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

華城連環殺人魔李春在認罪 自白：幼時遭鄰居姐姐性暴力

2019-10-05 13:35聯合新聞網 綜合報導

「華城連環殺人魔」李春在近日供稱，他小學時曾遭鄰居姐姐性侵，警方懷疑這就是造成他...
「華城連環殺人魔」李春在近日供稱，他小學時曾遭鄰居姐姐性侵，警方懷疑這就是造成他性觀念扭曲的原因。圖截自DongA.com
分享

33年前發生在南韓京畿道的華城連環殺人案，近日宣告破案。現年56歲的兇嫌李春在（音譯，이춘재）承認犯下14起案件，全都是性侵被害者後將其殺害。李春在接受偵訊時表示，小時候曾遭鄰居姐姐性侵，警方認為這可能是導致他性觀念扭曲的主因。

韓國警方於上月18日宣布，透過現代DNA技術找到了懸宕33年的華城連環殺人案兇手，兇嫌為1994年因姦殺案入獄、現正於釜山服刑的李春在。經多次偵訊後，李春在承認犯下14起案件，就連警方先前認為兇嫌為模仿犯的第8起華城殺人案，李春在也聲稱是他做的。

而李春在的犯案動機也引發各界熱議，原本警方認為，李春在的犯罪原因是在軍中經歷了不愉快的回憶，但根據韓媒《DongA.com》的報導，近日李春在接受警方調查時供稱，他小學時期曾被鄰居姐姐性侵，因此警方猜測，童年時期遭受性暴力才是他想法扭曲的導火線。

南韓刑事政策研究所主任朴亨民（音譯，박형민）表示，連環性侵殺人犯的共通點之一為價值觀形成的過程中，性觀念因為某些事件而被扭曲了，而這些扭曲的價值觀導致兇嫌犯下性侵案件。目前，犯罪心理分析師仍持續蒐集李春在的資料及自白，以釐清他的犯罪動機。

殺人南韓性侵
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

只要不過量 毛髮老鼠屎都是FDA容許的食品缺陷

2019-10-05 14:27

《小丑》首映告捷 一夜狂刷4億票房

2019-10-05 13:55

不當圈養鯨豚幫兇 貓途鷹停售海洋世界門票！

2019-10-04 15:40

美籲終止端對端加密計畫 臉書憂破壞隱私拒配合

2019-10-04 14:53

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 13:33

班克斯諷刺油畫拍賣創紀錄 他本人透過IG自嘲

2019-10-04 12:59

京阿尼收到7億捐款全數用於受害者家屬 「靠自己力量重來」

2019-10-04 12:44

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 12:35

熱門文章

好後悔！近半新人認為 這項婚禮支出不值得

2019-10-04 23:17

她開車50年沒違規過 首吞罰單只因手機放這

2019-10-04 15:36

30年前捐精竟成17名孩子父親 前醫學生怒求償500萬

2019-10-04 16:12

工廠一間間接著關...當年的法國名牌 如今全是東歐代工

2019-10-05 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top