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不當圈養鯨豚幫兇 貓途鷹停售海洋世界門票！

2019-10-04 15:40聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】知名旅遊平台貓途鷹（TripAdvisor）宣布，將停止販售圈養鯨魚海豚的海洋世界（Sea World）等遊樂區門票。

澳洲廣播公司報導，貓途鷹2016年已停止販售與動物互動類型景點門票，包括觸摸圈養、野生或瀕臨絕種動物。這次決策將影響所有繁殖、進口鯨豚類動物的商業主題樂園、旅遊景點。

貓途鷹體驗暨管理部主任哈爾平（Dermot Halpin）表示，「鯨魚和海豚無法在圈養環境下成長，我們期望未來牠們在野生環境中自由成長」。

澳洲黃金海岸的海洋世界對此感到意外，海洋世界發言人蘭達瓦（Bikash Randhawa）表示，他們的「動物設施」受到澳洲法規管理，而澳洲規範與其他國家不同，貓途鷹的宣布是以意見而不是以科學及正確資訊為根據。

蘭達瓦表示，海洋世界未飼養任何殺人鯨，反而長期以來不斷救援受難的鯨魚、海龜、海豚，並捐助動物保育協會。他還呼籲貓途鷹執行長親自拜訪黃金海岸，親眼見證海洋世界為動物保育做的努力。

善待動物組織發言人萊斯（Emily Rice）表示，他們2016年開始不斷與貓途鷹商討支持更多符合道德原則的觀光。她說，「保育是保護環境及改善野生動物生活條件，而不是將他們關起來」。

貓途鷹宣布，將停止販售海洋世界之類遊樂區門票。圖為美國佛州奧蘭多海洋世界入口。美...
貓途鷹宣布，將停止販售海洋世界之類遊樂區門票。圖為美國佛州奧蘭多海洋世界入口。美聯社
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澳洲鯨魚海豚
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