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被時代洪流所淹沒！BB Call正式宣告時代終結

2019-10-03 09:08聯合新聞網 文章提供／遠見

在日本舉辦的BB Call告別式。圖擷自Twitter
在日本舉辦的BB Call告別式。圖擷自Twitter
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時間回到1990年代，那是個大家沒有手機、網路不普及、通訊軟體根本還沒雛形的歲月，而當年最「潮」的神物，是俗稱「BB Call」的呼叫器，它以輕巧、方便攜帶的特點，成了人們聯繫感情的甜蜜，極盛時期全球有超過6000萬人使用。

許多出生於千禧世代後的年輕人，很可能至今根本不知道BB Call是什麼，然而，在那個離開家門就代表失蹤、沒接市話就杳無音訊的環境下，BB Call的出現造福了許多家庭，更讓當時熱戀中的男女，成為傳遞「5201314」的利器。

《NHK》報導，至今仍唯一在營運BB Call的日本（Japan）東京電子訊息公司，於9月底宣告終止服務，這也是自1970年代摩托羅拉（Motorola）讓BB Call正式普及化的約50年後，一個曾經輝煌一時的產物被時代洪流所淹沒。

畢竟，對目前30歲以下的年輕人來說，更是根本不知道BB Call該怎麼使用。

事實上，BB Call是一種無線通訊工具，它的原理至今還被廣泛運用在百貨美食街點餐時，用以告知餐點已備妥的呼叫器；而早年的BB Call，便是以市話撥打指定號碼後，該號碼的BB Call持有者便會收到通知，藉由上面的電話了解是誰在找他，接著再找尋離自己最近的公用電話回撥。

也許以現代人乍聽之下，會納悶它的各種麻煩，但實際上它所為生活帶來的變革，解決了許多家庭的擔憂。其實，那時候也已經有了手機，只不過它太笨重又難用，沒有在市面上普及起來。

BB Call最早的前身，是1920年代美國（USA）警方使用的通訊系統，它主要目的是讓外勤、巡邏中的員警，能夠及時地趕回警局。不過當年的功能非常陽春、傳遞的距離也不遠，因此使用上還是諸多限制。

1950年，BB Call開始應用到醫療機構，當年美國許多大醫院醫師都配有這個設備，以預防在患者發生緊急情況時，能迅速地將主治醫生叫回醫院。你可能不知道，在這個時期，一般民眾是被禁止使用BB Call的。

一直到1970年，摩托羅拉發明了「Pager」，也就此定義BB Call的正式英文名稱，人們漸漸把它當成一種流行和趨勢，更隨著功能的演進，它能夠應用的特色愈來愈多，更衍伸因地區語言不同，發展出獨特的數字傳情密碼，像台灣就是「520」（我愛你）、日本就是「1141064」（愛してる）。

而真正台灣最火紅的時候，是1999年，國內有超過400萬用戶。

後來，隨著手機的體積日漸改良、縮小，再隨著簡訊功能的出現、價格平民化，BB Call開始不再受青睞，氣勢兵敗如山倒。

因此早在2007年，日本最主要的日本電信就停止了BB Call服務，剩下東京電子訊息公司在撐，但從全國千萬註冊用戶到今日根本不到千人在使用，公司所堅持的歷史價值，也敵不過勢必凋零的命運……

有趣的是，在日本秋葉原街頭，在公司真正停止服務的前夕，主辦單位還舉行了一場煞有其事的告別式──「遺照」是BB Call「本人」，還擺滿了花圈和奠儀字樣，加上女僕在一旁主持活動細節，讓這場告別式趣味十足。

這場活動也告訴世人，科技的轉變就是如此迅速且殘酷，只有能真正抓住趨勢，才能不成為時代眼淚。

日本秋葉原，在公司真正停止服務的前夕，主辦單位還舉行了一場煞有其事的告別式。圖擷...
日本秋葉原，在公司真正停止服務的前夕，主辦單位還舉行了一場煞有其事的告別式。圖擷自Twitter
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（作者／魯皓平 本文出自2019.10.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

東京秋葉原
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