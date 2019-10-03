19位婦女遭綁架強姦淪生子機器 「嬰兒工廠」男嬰賣5萬元

2019-10-03 09:12 香港01 李福源



大部分「嬰兒工廠」的女子會被當成生孩子的機器。（路透影片截圖） 分享 facebook

尼日利亞（Nigeria）警方周一（30日）在當地最大城市拉各斯（Lagos）搗破了一個「嬰兒工廠」，救出19名年齡介乎15至28歲的孕婦及4名嬰兒；該批女子全都因姦成孕，待分娩後，「工廠」就將她們的嬰兒按性別以不同價錢賣走，女嬰一般「售價」是30萬奈拉（約3萬新台幣），男嬰則為50萬奈拉（約5.1萬新台幣）。

警方發言人埃爾卡納（Bala Elkana）表示，此次救出的年輕婦女大多是遭到綁架，不法份子宣稱安排她們到拉各斯從事女傭工作，實則是將她們禁錮強姦以懷孕產子，然後將嬰兒賣給不同買家，而她們的一舉一動都受到監視。

埃爾卡納稱，警方會與其他部門緊密合作，重新安置獲救的孕婦和嬰兒；當局仍在追查幕後主腦下落，現已拘捕了兩名涉案女子，兩人的年齡分別為40歲和54歲，均是當地原住民，且未受過正規的醫學訓練。

未婚懷孕會被家人趕走

其中一名獲救的女子表示，男友令她懷孕後，姨媽在拉各斯替她找到一份工作，抵達後卻被帶到「嬰兒工廠」，其後一名女子在她懷孕7個月時替其引產，她說「產後三日，警察突擊檢查了『工廠』，全部人都被帶走，當時我的嬰兒實在太過虛弱，結果不幸夭折。」

在尼日利亞，未婚懷孕女子不但遭到歧視，甚至會被家人趕走，地下「嬰兒工廠」遂乘虛而入，聲稱可照顧她們起居飲食及提供醫療服務，甚至買下她們的腹中肉，故吸引到不少女性選擇依賴「嬰兒工廠」生活；然而她們最後會被當成「生子機器」慘遭禁錮，被迫與「工廠」的員工發生關係。