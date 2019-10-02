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NASA首席科學家預言 2年內在火星發現外星生命

2019-10-02 22:53中央社 華盛頓2日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）首席科學家葛林（Jim Green）預測，未來兩年內NASA將會在火星發現外星生命。

葛林深信，NASA和其歐洲夥伴將會找到無庸置疑的外星生命證據，他認為只是時間早晚問題。

這位NASA物理學家認為，明年的火星任務將會首次挖掘出火星上外星生命的證據。將在2020年7月升空的太空任務，將把新一代探測器送至火星。

NASA火星任務將與歐洲太空總署（ESA）旗下、將鑽探火星地表之下的「火星太空生物」探測計畫（ExoMars）合作。

然而，就在極具意義的發現終於得以實現時，葛林警告說，人類可能還沒做好心理準備。

葛林告訴「週日電訊報」（Sunday Telegraph）：「這將是革命性的，就像是哥白尼說『不，是我們繞著太陽轉』，徹底革命性，它將開啟全新思路。」

他說：「對此我一直感到擔心，因為我認為我們就快找到它（外星生命），並做出某些宣布。」

明年火星任務的發射窗口時間介於2020年7月17日至8月5日，但這台孤獨的探測器要到2021年2月才會抵達火星，並展開探測活動。

ESA的探測計畫將遵循類似軌跡，並朝火星岩石往下鑽約2公尺。

2020年火星任務是建立在NASA以往探測車「精神號」（Spirit）、「機會號」（Opportunity）和「好奇號」（Curiosity）成功打下的基礎。

葛林今年8月誇下海口，宣稱科學家可望於今生今世找到外星生命的證據。這番說法呼應了NASA前首席科學家史托方（Ellen Stofan）的觀點，她認為要在火星上找到生命，就要挖得夠深夠久。

這些令人難以置信的說法，根據的是古老火星擁有潮濕環境。

儘管如今的火星是個沒有生命的荒蕪沙漠，但火星曾經有濃厚且潮濕的大氣層。葛林說：「最重要的是，有水就有生命。」

在火星歷史上的某個時刻，它失去大部分磁層，導致太陽輻射奪走了火星豐厚的大氣環境。然而，在像火星這類的「極端環境」中，葛林深信，某些微生物為了生存會「鑽入岩石內」。

他說：「我們曾進到像是核廢料池這種大家認為什麼也無法生存的環境，我們曾深入到地表以下2英里（3.2公里）處，如果那裡有水就會充滿生命。」

NASA的2020年火星任務探測車將蒐集岩石和土壤樣本。這些樣本將留在火星上供未來任務取回，2020年火星任務的岩石樣本將被保存在保護試管中。

NASA指出，這將是首度展現取回這類樣本能力的任務。

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