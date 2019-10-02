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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

2019-10-02 18:07聯合新聞網 綜合報導

現年27歲的台灣女子女子蔣慕純（左）是一名醫師，在英國生活有13年。 圖擷自蔣慕...
現年27歲的台灣女子女子蔣慕純（左）是一名醫師，在英國生活有13年。 圖擷自蔣慕純臉書
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台灣27歲女子蔣慕純（音譯），遠赴英國生活已有13年，目前更取得學位在當地醫院工作。近日因為簽證問題，被英國內政部告知需在一周離開，否則將被遣返回台。友人為此替她抱不平，在網路上發起連署，盼當局能讓蔣慕純留在英國，短短幾天有近3.6萬網友為她請願。

綜合英國媒體報導，27歲的台灣女子蔣慕純（Mu-Chun Chiang）於1997年至2002年與父母住在英國蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow），2006年她轉往英國劍橋讀書，並在利物浦大學和利物浦熱帶醫學院，取得醫學學士和碩士。她目前也在該大學的附屬醫院工作，最近正接受相關的培訓。

看似前途一帆風順的她，近日卻被簽證問題打亂一切。據悉，蔣慕純從2006年至今年初都保有學生簽證，如今必須改申請工作簽證才能留在英國，儘管蔣慕純表示，從6月就展開申請工作簽證的相關作業，卻在8月時發現新問題。

根據英國內政部規定，在申請簽證的90天內，銀行帳戶至少要有945英鎊（約新台幣3萬7000元），來證明申請者能夠養活自己。蔣慕純原本以為，自己只要每個月月底前帳戶內有該金額即可，但其實英國當局要求的945英鎊，是指要「每天維持在此數字並持續90天」。

蔣慕純這才知道，申請期間的90天確實有幾天戶頭低於該標準，因此不符合當局規定。她於9月27日接到英國政府的通知信件，被告知必須在一週內離開，否則將遣返回台。

蔣慕純事後也繳了一份新的銀行對帳單，但英國內政部稱不接受新的資料。蔣慕純的友人梅絲理（Mina Mesri）得知消息後，在網路上號召連署力挺，期盼英國內政部能改變決定，讓蔣慕純繼續留在英國，短短幾天，連署已有3.6萬網友為她聲援。

對此，英國內政部發出聲明，表示所有簽證申請都是根據個案情況斟酌考量，並稱蔣慕純提供的簽證文件未齊全，目前正與她聯繫，看看有什麼合適的方法能解決。

蔣慕純9月27日接到簽證未過關的通知信件，並告知她必須在一週內離開，否則會被遣返...
蔣慕純9月27日接到簽證未過關的通知信件，並告知她必須在一週內離開，否則會被遣返回台。
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蔣慕純友人在網路上發起連署，期盼英國內政部讓蔣慕純繼續留在英國，短短幾天，連署有...
蔣慕純友人在網路上發起連署，期盼英國內政部讓蔣慕純繼續留在英國，短短幾天，連署有3.6萬網友為她請願。 圖擷自change.org
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英國簽證劍橋
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