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大型冰山脫離南極 恐影響航道

2019-10-01 18:04台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

冰山脫離否會影響航道，科學家仍需要觀察。(Photo by Christophe...
冰山脫離否會影響航道，科學家仍需要觀察。(Photo by Christopher Michelon Flicker under Creative Commons license)
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50年來南極再度出現大型冰山分離。美國科學家指出，稍早一座面積超過1,600平方公里的冰山已脫離南極陸地冰架，雖然這次分裂是在預料之中而且屬於正常發展，但科學家仍會觀察其對周遭環境，包括對航行船隻的影響。

氣候變遷無關

據《BBC》報導，這座從阿梅里冰架（Amery Ice Shelf）分離、代號D28的冰山面積1,636平方公里，由於體型之大，科學家必須持續觀察與追蹤是否日後會影響到船隻通行。阿梅里冰架是南極第三大冰架，也是南極洲東部重要的引流通道。

斯克里普斯海洋研究所佛麗克教授曾預測分離時間點會落在2010～2015年之間，對此，她表示，「經過這幾年後，我很期待看到這次裂冰事件終於發生了。」

佛麗克也表示，這次事件與氣候變遷無關，因為從1990年代開始的衛星資料就顯示，即使夏季會出現大量的表面融冰，阿梅里冰架與周遭環境仍處於平衡狀態。科學家指出，D28冰山厚度約210公里並擁有3,150億噸的冰。澳洲南極署仍會繼續觀察該冰架的動向。

恐危及船隻航道

據《英國每日郵報》報導，阿梅里冰架上次發生大型裂冰事件是在1960年代初期，雖然這次脫離的D28冰山面積比上次9,000平方公里的冰山還要小，但仍可能對航行在冰山航道的船隻帶來危險。

另外，D28相較在2017年從拉森冰架分離的A68冰山規模也小許多。未來近岸洋流與風會將D28往西邊推動，繼續分解並完全融化則需要好幾年時間。

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