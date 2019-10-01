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印度豪雨釀洪災 癱瘓兩邦百餘人罹難

2019-10-01 18:06台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

洪水的主要原因是受影響地區缺乏自然排水，而人們又在易氾濫平原上建造房屋。（pho...
洪水的主要原因是受影響地區缺乏自然排水，而人們又在易氾濫平原上建造房屋。（photo by Wikimedia Commons）
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印度北方邦、比哈爾邦連日暴雨，引發洪水，造成超過100人罹難，交通、醫院、學校都陷入混亂，斷電更不在話下。《紐約時報》報導，雨季帶來的降雨衝擊尼泊爾邊界，摧毀住宅、居民跟動物都被洪水捲走。《今日印度》指出，在比哈爾邦首府帕特納，連政治人物的家都被洪水侵襲。

近千囚犯被迫遷徙

根據《BBC》報導，一名官員表示，完全沒有預期到這種降雨量。北方邦政府一份報告指出，26日以來已有93人死亡。另根據國家災害管理局的數據，比哈爾邦死亡人數來到29人。地方治安法官表示，官員們正在等待將監獄的850名囚犯轉移到120公里外的Azamgarh監獄的許可。

社群媒體上廣泛流傳著一段影片，顯示一名男子正努力將自己的人力車從洪水中拉出。影片中可以看到，拍攝的人安慰著不安的人力車拉夫，他建議車夫先離開車輛去避難，等洪水退去後再回來取車

缺乏自然排水系統

根據《衛報》報導， 在社群媒體上分享的影片顯示，帕特納一所主要醫院的道路被淹沒，洪水氾濫，病人躺在床上，水位僅比污水高出幾英吋。許多地區的學校和辦公室都關閉了，一些居民的電力供應每天減少到1小時，以防止發生事故。專家指責城市規劃和排水系統的缺失，以致無法應對突然而持續的暴雨。

印度氣象局的阿南德·沙爾瑪表示，比哈爾邦本來經歷季風降雨不足，但上週遲來的雨量補充又矯枉過正。他解釋說，洪水的主要原因是受影響地區缺乏自然排水，天然池塘遭到破壞，而人們又在易氾濫平原上建造房屋。

每年6月至9月的季風對補充印度水源至關重要，但每年有數百人因暴雨而死亡。北方邦城市瓦拉納西已要求印度空軍派送直升機及抽水機。為期9天的印度「九夜節」因洪災取消，當然，受災居民眼下也沒有心情過節了。

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印度暴雨社群媒體
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