親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 2350萬所得助赤貧

2019-10-01 13:13世界日報 編譯中心／綜合30日電

赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 逾2000萬所得助赤貧 路透社
赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 逾2000萬所得助赤貧 路透社
分享

赤道幾內亞總統的花花公子兒子遭扣押的25輛超跑在瑞士拍賣，最終拍出高於預期的2160萬歐元（約2354萬美元），這筆所得將流入慈善基金會，用來幫助國內貧困人民。

中央社引述法新社報導，英國拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）的發言人法蘭特（Lynnie Farrant）表示，「這是場非常成功的拍賣」。這批珍藏原先預估將以1700萬歐元（約1852萬美元）落槌。

儘管這些車分別以不設底價的方式拍賣售出，總所得仍高於預期。「底價」是指售出的最低價格，若叫價低於此價格，拍賣將不會成立。

這次拍賣的超跑中，包括法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、瑪莎拉蒂（Maserati）和邁凱輪（McLaren）等名車。

邦瀚斯表示，有一名私人蒐藏家透過代理人競標，購入其中多輛超跑。這名蒐藏家以760萬歐元（約828萬美元）的破紀錄天價擊敗其他競標者，買下全球限量9台的稀有白色藍寶堅尼Veneno Roadster。

瑞士檢方在2016年開始審理歐必昂（Teodorin Nguema Obiang）財務不當行為案件時沒收這些車輛。歐必昂是統治赤道幾內亞40年獨裁總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）的兒子。反貪腐團體長期指控歐必昂挪用國家資金，以支撐他花花公子般的生活形態。

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

買房不如買島？ 瑞典小島出售、花140萬美元坐擁美景

2019-10-01 11:27

夫妻花36萬在Airbnb租別墅 到了才發現根本不存在！

2019-10-01 12:55

巴布亞紐幾內亞火山清晨爆發 居民再度撤離

2019-10-01 12:20

站牌與死亡的距離：日本「危險巴士站」的交通死角危機

2019-10-01 09:30

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00

金正恩射了，生育率就降？韓國瑜口中的韓國「有問題」

2019-10-01 08:30

國際咖啡日 咖啡利弊爭論不休

2019-09-30 19:08

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

布袋蓮翻轉負面形象 成肯亞再生能源的金礦

2019-09-30 13:20

廚餘發電各國成效浮現 英已能供電數百萬家庭

2019-09-30 13:18

廚餘發電已見成效 英國供100萬戶家庭電力

2019-09-30 12:34

布袋蓮洗刷惡名！成為肯亞再生能源金礦

2019-09-30 12:31

加密科技助長 兒童春宮凌虐影音猖獗

2019-09-30 12:00

雪人奇緣周末首映 票房2090萬奪冠

2019-09-30 11:53

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

悲傷終點線！長跑選手正跑完50K 遭閃電擊中身亡

2019-10-01 08:41

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 09:15

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢「半買半相送」

2019-10-01 09:00

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

大陸閱兵展示東風41 讓美國坐立難安

2019-10-01 12:03

全球動盪 日圓、黃金升勢大

2019-09-30 23:59

中共外交部：川普極限施壓 將引發金融動盪

2019-09-30 17:28

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

強生恐被女王開除？ 議員：若拒延後脫歐可要求女王開鍘

2019-10-01 08:24

朱利安尼爆料：川普施壓烏克蘭 龐培歐都知情

2019-09-30 14:15

國際咖啡日 咖啡利弊爭論不休

2019-09-30 19:08

沙國王儲：若與伊衝突加劇 油價將飆至想像不到高價位

2019-09-30 14:00

不只烏克蘭！ 澳總理也遭川普施壓協助調查貶穆勒報告

2019-10-01 07:36

川普通烏恐遭彈劾 朱利安尼害的？

2019-09-30 19:07

否認下令殺哈紹吉 王儲：你無法想像我們的痛

2019-09-30 20:02

沙國：油價可能飆上意外的高

2019-09-30 23:56

夫妻花36萬在Airbnb租別墅 到了才發現根本不存在！

2019-10-01 12:55

買房不如買島？ 瑞典小島出售、花140萬美元坐擁美景

2019-10-01 11:27

沙國王儲不想開打：若與伊開戰 油價變天價

2019-09-30 23:55

芝加哥聯準銀行總裁：Fed已轉鴿派 必要時須再次出手

2019-09-30 20:02

川普電話門外一章 大學生搶下第一手獨家新聞

2019-10-01 11:53

川普搞出電話門 83%人不意外

2019-09-30 23:45

90天審查期已過仍未批准 日本掐緊南韓半導體命脈

2019-10-01 11:30

反思太陽花學運 導演傅榆：台灣的希望在每個人身上

2019-09-30 18:40

川普與各國領袖通話 眾院都要查

2019-09-30 23:40

赤道畿內亞副總統貪腐惡名昭彰 瑞士扣押25部名車全數拍賣

2019-09-30 23:04

沙烏地王儲：若與伊朗開戰 石油恐飆至難想像高價

2019-09-30 18:27

不滿中共宣傳報刊進國會 美眾議員要求調查

2019-10-01 07:47

電話門醜聞 烏克蘭前檢察總長：沒理由調查拜登

2019-09-30 20:04

川普顧問米勒護主：總統才是真正吹哨者

2019-09-30 14:21

川普喊「調查調查者」！司法部長要求盟邦調查CIA、FBI

2019-10-01 09:54

蘋果Mac Pro續留德州組裝 仍有五項零件未獲關稅豁免

2019-10-01 07:18

彈劾調查大戲 謝安達將擔綱主角

2019-09-30 14:17

睡前手機放枕邊充電 14歲少女被活活炸死

2019-10-01 13:18

全球油市需求正熱之時 美頁岩油榮景卻降溫

2019-09-30 23:58

半導體價格低迷和美中貿易戰衝擊 南韓出口跌不停

2019-10-01 09:42

100美元投資美國房地產？金融科技業提新招

2019-10-01 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top