赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 2350萬所得助赤貧

2019-10-01 13:13 世界日報 編譯中心／綜合30日電



赤道幾內亞總統兒超跑遭拍賣 逾2000萬所得助赤貧 路透社 分享 facebook

赤道幾內亞總統的花花公子兒子遭扣押的25輛超跑在瑞士拍賣，最終拍出高於預期的2160萬歐元（約2354萬美元），這筆所得將流入慈善基金會，用來幫助國內貧困人民。

中央社引述法新社報導，英國拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）的發言人法蘭特（Lynnie Farrant）表示，「這是場非常成功的拍賣」。這批珍藏原先預估將以1700萬歐元（約1852萬美元）落槌。

儘管這些車分別以不設底價的方式拍賣售出，總所得仍高於預期。「底價」是指售出的最低價格，若叫價低於此價格，拍賣將不會成立。

這次拍賣的超跑中，包括法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、瑪莎拉蒂（Maserati）和邁凱輪（McLaren）等名車。

邦瀚斯表示，有一名私人蒐藏家透過代理人競標，購入其中多輛超跑。這名蒐藏家以760萬歐元（約828萬美元）的破紀錄天價擊敗其他競標者，買下全球限量9台的稀有白色藍寶堅尼Veneno Roadster。

瑞士檢方在2016年開始審理歐必昂（Teodorin Nguema Obiang）財務不當行為案件時沒收這些車輛。歐必昂是統治赤道幾內亞40年獨裁總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）的兒子。反貪腐團體長期指控歐必昂挪用國家資金，以支撐他花花公子般的生活形態。