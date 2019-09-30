親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米塔襲台 台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車晚上停駛

國際咖啡日 咖啡利弊爭論不休

2019-09-30 19:08台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

咖啡對健康有益？有害？這項爭議由來以久，迄今未有定論。（photo by Pix...
咖啡對健康有益？有害？這項爭議由來以久，迄今未有定論。（photo by Pixabay）
分享
多喝咖啡對健康好嗎？至少生活上已不可或缺。但現在每天有超過20億杯咖啡被仰頭乾掉，連原本飲茶為主的中國都被其魅力吸引，星巴克跟瑞幸咖啡年底都將展店超過4,000家，成為世界上最受歡迎的飲料。但多喝咖啡是否有助健康仍爭論不休。

9月29日本來是美國的「全國咖啡日」，現在改為10月1日是「國際咖啡日」，還沒浸泡過咖啡文化的世界村居民已很稀少。

咖啡崛起與傳播

根據《BBC》報導，咖啡的故事始於衣索比亞蔥鬱的高地，它是阿拉比卡咖啡豆的故鄉，奧羅莫人最先發現它的刺激性，並納入其傳統美食。其實它不是豆類植物，採摘時果實看起來更像櫻桃，在烘焙過程將它們硬化成堅果狀的小結瘤，將內部的種子提取並乾燥，然後再將它們送入研磨機磨成咖啡粉。

人類學家描述中世紀葉門的蘇菲教派為：「從來沒有在不喝咖啡的情況下舉行宗教儀式。」咖啡能幫助他們深夜繼續修行，而烘焙過程被視為人類靈魂超越性的比喻。咖啡館很快遍布中東和鄂圖曼帝國，引起了西方商人注意，並在17世紀後將咖啡帶到殖民地：葡萄牙帶到巴西，法國帶到越南，西班牙帶到哥倫比亞

咖啡有益？有害？

根據《CNN》報導，關於咖啡人究竟知道多少？以下是一些問題的答案：咖啡對您有好處嗎？瑪麗皇后大學今年研究指出，即使每天喝咖啡多達25杯，也不太會增加動脈硬化的機率。但《美國臨床營養雜誌》上的結論是，每天喝6杯或更多杯咖啡會增加心血管疾病風險。像這類的衝突，常看新聞的讀者應不陌生。

2017年的兩項研究得出的結論是，喝2到4杯咖啡可延年益壽；還發現富含抗氧化劑的豆類可減少2型糖尿病、肝病、阿茲海默症甚至某些癌症等疾病。喝咖啡的朋友似乎可再堅持幾年，等待科學家對咖啡是否真的有益達成共識。

【更多精采內容，詳見

咖啡館哥倫比亞
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

布袋蓮翻轉負面形象 成肯亞再生能源的金礦

2019-09-30 13:20

廚餘發電各國成效浮現 英已能供電數百萬家庭

2019-09-30 13:18

廚餘發電已見成效 英國供100萬戶家庭電力

2019-09-30 12:34

布袋蓮洗刷惡名！成為肯亞再生能源金礦

2019-09-30 12:31

加密科技助長 兒童春宮凌虐影音猖獗

2019-09-30 12:00

雪人奇緣周末首映 票房2090萬奪冠

2019-09-30 11:53

可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31

馬斯克圓太空夢 新火箭將飛往月球火星

2019-09-30 00:45

象牙海岸護學童 建塑膠教室抗汙染

2019-09-29 19:33

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

泰警擴大偵辦女模之死 娛樂業灰色帶受撻伐

2019-09-29 16:49

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

野心勃勃！ 馬斯克發表未來可往返火星的火箭

2019-09-29 17:09
看更多

熱門文章

Forever21：將聲請破產 停止在40國營運且關全球350店

2019-09-30 10:10

臉書華裔工程師 公司總部跳樓亡

2019-09-29 23:17

躍下天空步道 男大峽谷自殺

2019-09-30 11:52

布袋蓮洗刷惡名！成為肯亞再生能源金礦

2019-09-30 12:31

不靠美國！任正非：自主生產5G設備

2019-09-29 23:33

川普「電話門」吹哨者挺身而出 同意出席眾院聽證會

2019-09-30 10:10

羊毛及棉花價格下跌 為中美貿易戰種下的果？

2019-09-29 21:19

華府彈劾川普大戲將影響下月美中貿談？專家這樣解讀

2019-09-29 23:09

Forever 21為何破產？難甩廉價貨印象 太迷戀大店面

2019-09-30 17:43

為何美國空軍中東指揮中心上周祕密移出中東24小時？

2019-09-30 13:46

朱利安尼爆料：川普施壓烏克蘭 龐培歐都知情

2019-09-30 14:15

川普連發推文要調查謝安達的叛國罪 並稱想見吹哨者

2019-09-30 11:35

日漲消費稅 經濟衰退風險增

2019-09-30 00:31

華為：美禁令衝擊 比預期小

2019-09-30 00:49

披露吹哨者身分挨轟 紐時做對了嗎？

2019-09-30 12:24

彈劾壓力下 特朗普或加速結束貿易戰？

2019-09-29 23:47

外籍遊客人數激增 但泰國觀光產業卻因為它傷很大

2019-09-30 17:48

女人問題不斷！英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿

2019-09-30 10:25

大陸上緊發條 三策略穩外貿

2019-09-29 22:59

皮凱提新作 顛覆資本主義

2019-09-30 00:56

中美貿易摩擦 中國商務部坦言企業面臨許多困難

2019-09-29 23:39

阿茲海默症靈藥難找 大塚製藥市值蒸發25億美元

2019-09-30 10:14

電動車發展大夢的更大夢魘：鎳供應不足

2019-09-30 11:45

華郵：國務院加大力度 再查希拉蕊電郵門

2019-09-29 19:28

沙國王儲：若與伊衝突加劇 油價將飆至想像不到高價位

2019-09-30 14:00

可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31

彭博資訊專欄／安倍這一招…不利全球景氣

2019-09-30 00:42

影／章魚隨夢境變色 飼主解讀：夢到螃蟹吃到飽

2019-09-30 17:12

廚餘發電已見成效 英國供100萬戶家庭電力

2019-09-30 12:34

美股三利空 Q4震盪加劇

2019-09-30 00:41

馬斯克圓太空夢 新火箭將飛往月球火星

2019-09-30 00:45

烏克蘭前檢察總長：烏克蘭沒有理由調查拜登父子

2019-09-30 11:12

日本是單身族天堂？自由體面過完一生似乎不難

2019-09-30 18:48

向席哈克最後道別 多國領袖赴巴黎致哀

2019-09-30 08:06

中共外交部：川普極限施壓 將引發金融動盪

2019-09-30 17:28

想來場商業冒險？ 巴菲特、蓋茲有寶典

2019-09-30 01:00

「油神」皮肯斯 傳奇一生落幕

2019-09-30 00:49

英相承諾未達脫歐協議也不辭職 工黨不急於逼宮

2019-09-29 23:35

川普反擊？柯林頓電郵門 調查力度加強

2019-09-30 00:00

奧地利國會改選初步預測 人民黨得票率37％居首

2019-09-30 03:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top