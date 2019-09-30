國際咖啡日 咖啡利弊爭論不休

2019-09-30 19:08 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



咖啡對健康有益？有害？這項爭議由來以久，迄今未有定論。（photo by Pixabay） 分享 facebook 多喝咖啡對健康好嗎？至少生活上已不可或缺。但現在每天有超過20億杯咖啡被仰頭乾掉，連原本飲茶為主的中國都被其魅力吸引，星巴克跟瑞幸咖啡年底都將展店超過4,000家，成為世界上最受歡迎的飲料。但多喝咖啡是否有助健康仍爭論不休。

9月29日本來是美國的「全國咖啡日」，現在改為10月1日是「國際咖啡日」，還沒浸泡過咖啡文化的世界村居民已很稀少。

咖啡崛起與傳播

根據《BBC》報導，咖啡的故事始於衣索比亞蔥鬱的高地，它是阿拉比卡咖啡豆的故鄉，奧羅莫人最先發現它的刺激性，並納入其傳統美食。其實它不是豆類植物，採摘時果實看起來更像櫻桃，在烘焙過程將它們硬化成堅果狀的小結瘤，將內部的種子提取並乾燥，然後再將它們送入研磨機磨成咖啡粉。

人類學家描述中世紀葉門的蘇菲教派為：「從來沒有在不喝咖啡的情況下舉行宗教儀式。」咖啡能幫助他們深夜繼續修行，而烘焙過程被視為人類靈魂超越性的比喻。咖啡館很快遍布中東和鄂圖曼帝國，引起了西方商人注意，並在17世紀後將咖啡帶到殖民地：葡萄牙帶到巴西，法國帶到越南，西班牙帶到哥倫比亞。

咖啡有益？有害？

根據《CNN》報導，關於咖啡人究竟知道多少？以下是一些問題的答案：咖啡對您有好處嗎？瑪麗皇后大學今年研究指出，即使每天喝咖啡多達25杯，也不太會增加動脈硬化的機率。但《美國臨床營養雜誌》上的結論是，每天喝6杯或更多杯咖啡會增加心血管疾病風險。像這類的衝突，常看新聞的讀者應不陌生。

2017年的兩項研究得出的結論是，喝2到4杯咖啡可延年益壽；還發現富含抗氧化劑的豆類可減少2型糖尿病、肝病、阿茲海默症甚至某些癌症等疾病。喝咖啡的朋友似乎可再堅持幾年，等待科學家對咖啡是否真的有益達成共識。

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