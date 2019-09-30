加密科技助長 兒童春宮凌虐影音猖獗

2019-09-30 12:00 世界日報 編譯潘勛╱綜合29日電



令人深惡痛絕的的兒童色情拜加密科技所賜，目前在網上流通販售，十分猖獗。「紐約時報」29日報導，過去一年之間，兒童色情通報案件已達1840萬件，含括性凌虐兒童視頻、圖片達4500萬條。紐時指出，這一點足見聯邦政府並未全面執行國會通過的「兒童保護法」。

紐時採訪調查，發現科技公司、執法單位及國會議員們雖然百般努力，但兒童色情通報案件，過去30年間依然爆炸般成長，原因在科技讓性凌虐兒童的影音更容易取得、散布。

紐時發現，性凌虐兒童案件之增加，與加密科技的興起亦步亦趨，尤其是用加密傳訊應用程式來散布。最大社群網站臉書今年3月宣布，讓其即時通訊軟體Messenger加密，這件事要為1840萬件兒童色情影音流傳案件，負責將近1200萬件。有戀童癖的人使用這些加密軟體，來交換或販售他們蒐集的圖片及視頻。不法分子愈來愈愛用加密科技，來保護他們的影音網站，不讓調查人員發現。

紐時報導，兒童性凌虐影音散布，1998年傳出3000多件，到2014年首度超100萬件。

國會預見許多兒童色情猖獗的面向，於是在2008年通過「兒童保護法」。但紐時發現，法律很多重大方面，聯邦政府並沒充分執行。

由大局來看這件犯罪，會發現問題廣及全球。去年發現的兒童色情影音大多源自美國境外，但矽谷裡頭有些公司，據指控讓兒童性凌虐影音之散布，變得很方便。只是，那些公司也是向當局報案，指出兒童色情散布的大戶。

國立失蹤及被剝削兒童中心最近出版論文，建議執法當局及平台業者如谷歌、微軟、臉書及推特，應該能夠開發出軟體，使用電腦學習功能，而自動偵測出兒童色情。