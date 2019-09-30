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雪人奇緣周末首映 票房2090萬奪冠

2019-09-30 11:53世界日報 編譯馬永慶╱綜合29日電

根據媒體數據分析公司「Comscore」估計，夢工廠(DreamWorks)的冒險動畫片「雪人奇緣」(Abominable)的周末首映收入達2090萬元，榮登榜首，蕾妮茲薇格(Renee Zellweger)主演的茱迪嘉蘭(Judy Garland)傳記電影「茱迪」(Judy)，則有一個好的開始。

茱迪嘉蘭是1939年的歌舞奇幻電影「綠野仙蹤」(The Wonderful Wizard of Oz)的主角。

美聯社報導，「雪人奇緣」是27日那個周末唯一在全國上映的新片，它是由環球影業公司、夢工廠和上海的東方夢工廠共同製作。因此，這部耗資7500萬元的電影24日在中國上映時的表現，對全球票房的影響十分重要。

這部片是由吉爾卡爾頓(Jill Culton)編寫劇本和執導，內容講述一名上海少女在其公寓大廈頂樓發現一個迷路的雪人後，把他帶回喜馬拉雅山的故事。它獲得好評，並大受觀眾歡迎，是一部適合一家大小觀看的電影。

「雪人奇緣」是環球影業今年第七部登上周末票房榜首的電影，如果連同「焦點影業公司」(Focus Features)發行的「唐頓莊園」(Downton Abbey)計算在內是第八部，這部片此前高居榜首，現在是以1450萬元的收入下滑至第二位。

這使環球影業超越迪士尼，成為今年最多周末票房榜首電影的製片公司，雖然迪士尼仍占據大約34%的壓倒性市場份額，但環球影業表現強勁，製作了多部賣座電影，例如「我們」(Us)、「特別行動」(Hobbs & Shaw)和「靠譜歌王」(Yesterday)。

這個周末另一部最成功的電影是「朱迪」，放映了461場，收310萬元。這部片是由魯伯特古德(Rupert Goold)執導，當中講述朱迪嘉蘭人生的最後一幕，當時她染上毒癮，健康惡化，以及受到財務問題困擾，茲薇格在片中的出色表演，使她有望成為奧斯卡最佳女主角。

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