可載人往返月球火星 SpaceX星艦火箭亮相

2019-09-30 09:31 中央社 德州波卡契卡29日綜合外電報導



太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克向太空迷和記者展示剛組裝好的「星艦」（Starship）火箭，預計在6個月內進行第一次軌道發射，明年將載人升空。

馬斯克（Elon Musk）於SpaceX旗下的獵鷹1號（Falcon 1）發射11週年，在德州偏遠小鎮波卡契卡（Boca Chica）介紹高聳入天的星艦火箭時說：「這基本上是太空的聖杯。」

身兼電動車特斯拉公司（Tesla Inc）執行長的馬斯克說：「我們需要這番重大突破，好成為擁有太空能力文明的國家，讓太空旅行如同航空旅行一樣（簡單）。」

不鏽鋼材料製造的星艦火箭可搭載數十人前往月球和火星，是全長118公尺、巨大星際火箭系統的上半部。馬斯克2018年宣布，日本億萬時尚網購大亨前澤友作（Yusaku Maezawa）是星艦的第一位太空旅客。

距離墨西哥邊境以北數公里的波卡契卡，是SpaceX星艦3年計畫的測試地點。星鑑火箭引擎測試，讓1.6公里外約20多戶偏遠村莊居民繃緊神經。