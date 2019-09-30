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馬斯克圓太空夢 新火箭將飛往月球火星

2019-09-30 00:45經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

馬斯克28日發表「星艦」（Starship）計畫，將打造新一代SpaceX火箭，可用以載運人員及貨物前往月球、火星，甚至太陽系任何一個角落，還能返回地球。

馬斯克發表SpaceX新計畫。 路透
馬斯克發表SpaceX新計畫。 路透
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馬斯克在德州南部SpaceX發射設施舉行的一項實況串流演說表示，「星艦」（Starship）火箭將於一、兩個月內首度發射，在升到6.5英里（1萬9,800公尺）的高空後再回到地球。他說：「這聽起來非常瘋狂。」「但我認為我們想嘗試在六個月內升抵地球軌道」。

馬斯克說，太空旅遊是可以辦得到的，關鍵在於可以重複使用火箭，重要的是採取行動，將意識延伸至地球以外，「目標是讓太空旅遊就像航空旅遊，我們真的有可能加以實現」。他並表示，最快明年初展開第一趟載人上軌道的任務。

根據馬斯克公布的資料，這艘太空載具的長度為50公尺（約164英尺），直徑為9公尺（約30英尺），最終應能載重150噸，可載運100人。 星艦將由Super Heavy推進器發射到太空，這具推進器的直徑將有9公尺，長68公尺（223英尺）。

目前有兩組團隊正在建造「星艦」的原型，一組團隊位在佛羅里達州的卡納維爾角附近，另一組團隊則位於德州的波卡契卡（Boca Chica）。馬斯克說，Starship Mk1原型機預計將在一兩個月內進行首次12英里高度的試飛，並希望在六個月內進行第一次軌道發射； 而下一代星艦已在佛羅里達的SpaceX工廠初具雛形。

不過，美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦則提醒馬斯克，SpaceX最大、且最重要的客戶NASA，還在等待SpaceX完成將太空人帶上國際太空站的計畫。馬斯克則回應，SpaceX絕大多數的資源，仍放在現行的火箭及太空艙上，包括給NASA的天龍號太空艙。

太空人馬斯克SpaceX
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