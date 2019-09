猿人議會? 班克西拍賣作品諷英時政

英國塗鴉藝術家班克西的作品《下放國會》,將在下週進行拍賣。(Photo by charliejb via Flickr) 分享 facebook 十年前諷刺英國議會的作品,今日來看卻更加貼近時事。英國塗鴉藝術家班克西的作品《下放國會(Devolved Parliament)》將在下週進行拍賣,這幅油畫是在2009年完成的,作品場景為英國的下議會,惟出席的所有議員都被畫成黑猩猩,在如今英國正為脫歐議題爭論不休之際,顯得格外貼切。

作品反映英國時政

根據《半島電視台》報導,這幅名為《下放國會》的作品將在10月3日進行拍賣,這幅畫的色調黯淡無光、國會場景中充滿表情沈悶的「猿人議員」,在英國脫歐之際正好諷刺了時事政局。這是班克西目前已知最大幅的油畫作品,據主辦蘇富比的預估,其價碼可望落在150萬到200萬英鎊。

蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭齊克表示,「毫無疑問,這幅作品無比貼近今日的時事,不僅僅只有英國,也和歐洲和其以外的時政有所共鳴。」他說,人們正在見證最老的民主政體退化,官員顯露出集體意識強烈的獸性行為。

《德國之聲》報導指出,班克西本人沒有對拍賣作出評論,只有在今年3月時於Instagram上提及這幅作品,當時英國正逼近原先的脫歐期限,而《下放議會》也在布里斯托城市博物館的展覽中展出,班克西以這幅舊畫諷刺英國混亂的政局,他當時寫道,「笑吧,但有一天沒有人能當家的(Laugh now, but one day no-one will be in charge)」。

神秘的塗鴉藝術家

儘管已是當代知名的藝術家,其實班克西的真實身份目前還是個謎,他以充滿批判性的街頭塗鴉聞名,其作品往往透露出反戰理念、諷刺資本主義與獨裁政權等思維,其著名畫作有「氣球女孩」、「親吻的警察」、及「擲鮮花的人」等,在世界各大城市的街道、牆壁、橋樑上,都曾出現過他的作品。

班克西也以不按理出牌聞名,他曾在大英博物館惡搞放入原始人推著賣場購物車狩獵的「偽洞穴壁畫」,也曾在紐約中央公園請攤販賤價售出他價值百萬的作品。去年10月,他的名作「氣球女孩」在蘇富比拍賣會上落槌售出後,畫作竟在眾目睽睽下,被畫框中的隱藏裝置當場攪成碎紙,展現他在當代藝術家中獨樹一格的理念。

針對這位神秘的街頭藝術家,布蘭齊克表示,班克希的天才之處在於,他可以把複雜的公共辯論議題用一張簡單的圖畫表達,在這個社群媒體發達、人們喜歡看圖像的時代中更顯難得。

