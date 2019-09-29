親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米塔颱風來勢洶洶 明降雨熱區集中這3處

十萬年一見奇觀！ NASA公布黑洞撕食恆星畫面

猿人議會？ 班克西拍賣作品諷英時政

2019-09-29 19:35台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

英國塗鴉藝術家班克西的作品《下放國會》，將在下週進行拍賣。（Photo by c...
英國塗鴉藝術家班克西的作品《下放國會》，將在下週進行拍賣。（Photo by charliejb via Flickr）
分享
十年前諷刺英國議會的作品，今日來看卻更加貼近時事。英國塗鴉藝術家班克西的作品《下放國會（Devolved Parliament）》將在下週進行拍賣，這幅油畫是在2009年完成的，作品場景為英國的下議會，惟出席的所有議員都被畫成黑猩猩，在如今英國正為脫歐議題爭論不休之際，顯得格外貼切。

作品反映英國時政

根據《半島電視台》報導，這幅名為《下放國會》的作品將在10月3日進行拍賣，這幅畫的色調黯淡無光、國會場景中充滿表情沈悶的「猿人議員」，在英國脫歐之際正好諷刺了時事政局。這是班克西目前已知最大幅的油畫作品，據主辦蘇富比的預估，其價碼可望落在150萬到200萬英鎊。

蘇富比歐洲當代藝術部門主管布蘭齊克表示，「毫無疑問，這幅作品無比貼近今日的時事，不僅僅只有英國，也和歐洲和其以外的時政有所共鳴。」他說，人們正在見證最老的民主政體退化，官員顯露出集體意識強烈的獸性行為。

《德國之聲》報導指出，班克西本人沒有對拍賣作出評論，只有在今年3月時於Instagram上提及這幅作品，當時英國正逼近原先的脫歐期限，而《下放議會》也在布里斯托城市博物館的展覽中展出，班克西以這幅舊畫諷刺英國混亂的政局，他當時寫道，「笑吧，但有一天沒有人能當家的（Laugh now, but one day no-one will be in charge）」。

神秘的塗鴉藝術家

儘管已是當代知名的藝術家，其實班克西的真實身份目前還是個謎，他以充滿批判性的街頭塗鴉聞名，其作品往往透露出反戰理念、諷刺資本主義與獨裁政權等思維，其著名畫作有「氣球女孩」、「親吻的警察」、及「擲鮮花的人」等，在世界各大城市的街道、牆壁、橋樑上，都曾出現過他的作品。

班克西也以不按理出牌聞名，他曾在大英博物館惡搞放入原始人推著賣場購物車狩獵的「偽洞穴壁畫」，也曾在紐約中央公園請攤販賤價售出他價值百萬的作品。去年10月，他的名作「氣球女孩」在蘇富比拍賣會上落槌售出後，畫作竟在眾目睽睽下，被畫框中的隱藏裝置當場攪成碎紙，展現他在當代藝術家中獨樹一格的理念。

針對這位神秘的街頭藝術家，布蘭齊克表示，班克希的天才之處在於，他可以把複雜的公共辯論議題用一張簡單的圖畫表達，在這個社群媒體發達、人們喜歡看圖像的時代中更顯難得。

【更多精采內容，詳見

英國藝術家蘇富比

相關新聞

象牙海岸護學童 建塑膠教室抗汙染

2019-09-29 19:33

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

野心勃勃！ 馬斯克發表未來可往返火星的火箭

2019-09-29 17:09

泰警擴大偵辦女模之死 娛樂業灰色帶受撻伐

2019-09-29 16:49

日本iPS細胞研究新突破 可同時培育3迷你器官

2019-09-29 15:00

漏油污染3000公里海岸 巴西8州受影響

2019-09-29 14:59

捐3億美元 澳洲富豪推海洋減塑

2019-09-29 13:53

更勝石化料 英靚妹發明魚皮塑膠

2019-09-29 13:52

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

70年零鼠患！ 加拿大亞伯達省靠這樣做到

2019-09-29 13:07

影／偷親直播女記者 男子遭起訴

2019-09-29 12:33

天氣亂了套？美國蒙州9月下大雪

2019-09-29 12:29

「零鼠患」70年！ 加拿大亞伯達省如何做到的？

2019-09-29 09:39

太想贏東奧…選手生吞體溫計 當阿拉伯黑科技實驗品

2019-09-29 09:00

中樂透反而不快樂？大家都被騙了

2019-09-28 21:56

漢堡王與麥當勞合作？停售華堡一天：去買大麥克！超暖原因曝光

2019-09-28 19:56

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

2019-09-29 07:52

中樂透反而不快樂？大家都被騙了

2019-09-28 21:56

找外國對付政敵 川普「電話門」超越水門案

2019-09-28 23:56

影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54

川普擬拿陸企開刀 貿易緊張恐升高

2019-09-29 00:02

美財政部：目前暫無計畫撤銷陸企在美上市資格

2019-09-29 08:01

「零鼠患」70年！ 加拿大亞伯達省如何做到的？

2019-09-29 09:39

貿易談判前夕…川普擬三招 拿陸企開刀

2019-09-29 00:20

太想贏東奧…選手生吞體溫計 當阿拉伯黑科技實驗品

2019-09-29 09:00

北約5層地下碉堡 暗藏網路犯罪平台

2019-09-28 22:08

非洲最高峰跳傘意外 加拿大觀光客喪命

2019-09-29 03:32

吹哨者背景曝光 紐時報導惹議讀者嚷退訂

2019-09-29 10:25

葉倫：Fed對美國經濟太樂觀

2019-09-28 22:51

無聲勝有聲！澳洲聽障女獨自環遊20國 用手語交流

2019-09-29 13:31

德黑蘭駐聯合國大使罹癌住院 美拒伊朗外長探視

2019-09-29 02:44

華郵／川普：不憂俄干預大選因美「在他國也這麼搞」

2019-09-29 10:30

川普擬開鍘 專家：陸企不透明 美想堵漏洞

2019-09-29 00:23

影／偷親直播女記者 男子遭起訴

2019-09-29 12:33

比特幣上周暴跌逾20% 可能跟這些因素有關

2019-09-28 21:20

聯合國失去作用？大馬首相批大國濫權、為所欲為

2019-09-29 16:42

深陷彈劾風暴 川普：我國正處史無前例危急關頭

2019-09-29 11:59

亞洲首富下一步…攻寬頻網

2019-09-29 00:06

川普的六個眼中釘 點名痛罵「野蠻人」

2019-09-29 15:04

電話門後 眾院議長：民意轉向支持彈劾川普

2019-09-29 13:24

美法官新判決 再挫川普移民政策

2019-09-29 11:10

天氣亂了套？美國蒙州9月下大雪

2019-09-29 12:29

日本白鸛補給船與太空站對接 連續8次成功運補

2019-09-29 08:07

影／驚險！南韓油輪爆炸釀10傷 瞬間畫面曝光

2019-09-29 17:50

私人恩怨致死？沙國國王保鏢驚傳遭槍殺喪生

2019-09-29 13:58

保守派登廣告反川普 共和黨內部也疑慮重重

2019-09-29 15:05

知名胃藥含微量致癌物 美藥妝巨擘宣布停售

2019-09-29 12:20

獨角獸公司光環鏽了 華爾街上市遇挫

2019-09-29 13:06

日本世界盃橄欖球賽亟需人力 打工族薪資水漲船高

2019-09-29 00:06

美國若強制中企退市 學者：對雙方都是傷害

2019-09-29 13:40

強生：不會因無法準時脫歐辭職 離開有益英國心理健康

2019-09-29 18:24

泰警擴大偵辦女模之死 娛樂業灰色帶受撻伐

2019-09-29 16:49

川普彈劾調查 鐵的事實助民主黨議員說服選民

2019-09-28 22:26

印度冷鏈商機 估千億美元

2019-09-29 00:05

葉倫：Fed對美國經濟太樂觀

2019-09-28 23:26

沙國油廠遇襲效應過了 油價後市看淡

2019-09-28 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top