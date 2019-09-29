象牙海岸護學童 建塑膠教室抗汙染

2019-09-29 19:33 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



位於西非的象牙海岸為發展中國家。圖為總統瓦塔拉。（photo by Flickr） 分享 facebook 利用回收材質建造「塑膠教室」！由哥倫比亞企業與聯合國合作的一項計畫，將「塑膠磚塊」應用在解決象牙海岸大量缺乏教室的問題。專家表示，「塑膠磚塊」建造的「塑膠教室」溫度較低也能抗雨季，還可以讓塑膠回收帶來穩定的收益，能為降低象牙海岸疾病率做出貢獻。

塑膠磚塊溫度低

根據《法蘭西24》報導，9間示範性「塑膠教室」已於象牙海岸國內建置完成，這項由哥倫比亞「塑膠概念」公司及聯合國兒童基金會合作的計畫，以「塑膠磚塊」打造這些教室。「塑膠磚塊」建築物已於哥倫比亞首都波哥大獲得成功，而這家哥倫比亞公司則認為，此建造模式可以在象牙海岸成功複製。

「塑膠磚塊」讓建築整體溫度較低也較穩固，遭遇雨季後也不用再修繕。而這些塑膠牆無毒也不含PVC成分，簡便的外型使建造好的教室可以直接使用，或者以灰泥或木頭加以裝飾。「以前的教室真的熱多了，這間教室不會。」一名女學生表示。

減輕塑膠汙染

塑膠垃圾不只帶來汙染跟疾病，還為病媒蚊蟲提供了棲息的地方，這會造成嚴重的瘧疾，因為塑膠碎片能輕易地聚集雨水。對聯合國兒童基金會來說，象牙海岸最嚴重的問題是瘧疾，「我們正在尋找一個能解決象牙海岸塑膠汙染問題的方法，這些塑膠汙染已嚴重威脅到孩子的生命安全，尤其是對5歲以下的孩童。」聯合國兒童基金會的夏瓦諾向《法蘭西24》表示。

據《經濟學人》報導，國際投資人對象牙海岸的前景非常看好，其今年與明年的經濟成長率預估將來到7%，在所有非洲國家中是最快的，其簡潔的官僚程序是吸引外資設立公司的一大特點。從私人企業到跨國組織，如世界銀行，都將象牙海岸評為世界前25名「最友善商業環境國家」。9月的渣打銀行調查更顯示其為第20名最適宜貿易的國家。

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