影／十萬年一見奇觀！黑洞撕食恆星 NASA釋出畫面

2019-09-29 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國太空總署（NASA）系外行星探測器「黛絲」耗時1年半，在年初捕捉到黑洞撕食恆星的「宇宙大屠殺」畫面。NASA在驚呼「這是十萬年一見」時，26日也對外公開模擬影片，讓大眾一窺恆星受龐大重力場撕裂將死的罕見時刻。

黑洞因不會主動發光而得名，科學家只能趁著黑洞吞食恆星時，迸發出強烈的輻射，來探測研究黑洞。NASA的「凌日系外行星巡天衛星」（Transiting Exoplanet Survey Satellite，TESS），簡稱「黛絲」，在年1月29日首度成功觀測到，3億7500萬光年外一個與太陽大小相同的恆星，遭質量為太陽600萬倍大的怪物黑洞生吞活剝的初期階段，並密集追蹤了79天，才記錄下這場「十萬年一見」的罕見的宇宙大屠殺，讓科學家大喊「好幸運」。

透過NASA動畫模擬可以清楚了解，被稱為「潮汐破壞事件」（tidal disruption event，TDE）的黑洞吞恆星過程。只見恆星因靠離黑洞太近，受重力擠壓、膨脹、撕裂，外圍氣體溢散到宇宙之間，拖出一條長長的橘紅色尾巴，亮度比太陽高出10倍；恆星核心光盤則隨後被黑洞吞噬。