野心勃勃！ 馬斯克發表未來可往返火星的火箭

2019-09-29 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



馬斯克28日發表新一代Space X太空船，內來船載運人員及貨物前往月球、火星，甚至太陽系的任何一個角落，並垂直降落回地球。

馬斯克在德州南部SpaceX發射設施的一場實況串流演說表示，該太空船「星艦」（Starship）將於一、兩個月內首度發射，在升抵1萬9,800公尺的高空後再返回地球。