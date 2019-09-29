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野心勃勃！ 馬斯克發表未來可往返火星的火箭

2019-09-29 17:09經濟日報 記者陳律安╱即時報導

馬斯克28日發表新一代Space X太空船，內來船載運人員及貨物前往月球、火星，甚至太陽系的任何一個角落，並垂直降落回地球。

馬斯克在德州南部SpaceX發射設施的一場實況串流演說表示，該太空船「星艦」（Starship）將於一、兩個月內首度發射，在升抵1萬9,800公尺的高空後再返回地球。

馬斯克說，太空旅遊可行的關鍵，在於可重複使用太空船。他並表示，目標是讓太空旅遊就像航空旅遊，我們真正開始有可能加以實現。

馬斯克。路透。
馬斯克。路透。
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