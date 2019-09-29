漏油污染3000公里海岸 巴西8州受影響

2019-09-29 14:59 世界日報 編譯中心／綜合28日電



巴西環境部門27日公布，自本月初在東北部發現105宗神祕漏油事故，影響範圍橫跨8州，污染了長達3000公里海岸線上的沙灘，包括多個度假勝地，至少6隻海龜和1隻海鳥死亡。當局分析污染物的分子結構，確定石油並非來自巴西，但實際來源至今不明。環保組織批評，事故反映國家的監管系統不力。

路透報導，巴西環境與可再生資源研究所（IBAMA）表示，46座城市及近百個沙灘受漏油污染影響，當局則稱目前無證據顯示當地魚類和貝類受污染。據悉，最受影響的北里約格朗德州情已回復穩定，當局目前重點清理包含部分亞馬遜雨林地區的馬蘭勞州。

IBAMA聲明指出，國營能源公司巴西石油分析漏油的分子結構後，已確定「所發現物質的有機化合物與該公司生產及銷售的石油並不相符」，顯示石油並非出自巴西。分析還確定石油源自同一個地方，但尚未清楚實際來源，估計可能由將石油運離沿海地區的油輪所致。IBAMA協調員皮里洛表示：「巴西從未發生過這樣的事故……我們首次看到由未知源頭引起的事故影響如此多州份。」