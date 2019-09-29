影／偷親直播女記者 男子遭起訴

2019-09-29 12:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



影片來源：YouTube

肯塔基州路易維爾(Louisville)地方電視台WAVE 3新聞記者莎拉·里維斯特(Sara Rivest)在戶外音樂節進行現場直播時，遭陌生男子偷親臉頰、還假裝拍了她的屁股；該男子已被控涉及身體接觸騷擾。

面對此案獲得廣泛關注，里維斯特表示，她「很高興自己將此事說出來，也相信今後有些事情會改變，即使只改變一點點，也是好的。」

在音樂節報導現場偷親里維斯特的男子畫面直播出來之後，當地警方確認對方是42歲的古德曼(Eric Goodman)，並將他起訴。

里維斯特表示，事發之後，「許許多多各行各業的女性都來告訴我『有人隨意在公車上親我』或『在我住的公寓大廳親我』或『不當地摸了我』。這讓我大開眼界，也說明了這類問題的嚴重性。」

回憶自己在直播現場被人偷親，里維斯特說，整件事發生得太快，她和攝影師根本來不及反應。收到「不當之吻」時，她感覺到好像有人犯了什麼罪，然後她當場說出：「太過分了。」並對那人大喊「太沒禮貌了！」但是偷親者已逃之夭夭。

里維斯特說，儘管內心震驚受挫，但她在鏡頭前試圖保持平靜和專業。回到電視台，看到影片內容，發現那男人竟然還假裝打了她屁股。於是，憤怒的她上推特貼出直播片段，發文寫道：「喂，先生，這就是讓你成名的短短3秒鐘。可以不碰我嗎？謝謝！！」

里維斯特表示，「很多人都有雷同的經歷，只是這次被鏡頭捕捉下來，讓我們可以清楚看到一個男人是怎麼錯誤地對待女人。」

此事廣受關注後，古德曼向里維斯特致函慎重道歉，她也在電視節目中宣讀了道歉信內容。里維斯特說，她相信古德曼的道歉是真誠的，他已有所改變；「我甚至不認為這個人很壞。 他只是以為自己做的事很有趣，而這正是問題所在。」