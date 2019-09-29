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天氣亂了套？美國蒙州9月下大雪

2019-09-29 12:29世界日報 編譯盧炯燊／綜合28日電

秋天才剛報到，但美國西北部的蒙大拿、愛達荷、華盛頓等州28日日卻出現冬季暴風雪氣候；在強風伴隨大雪侵襲下，使得蒙大拿州西北部部分道路封閉，並出現大規模斷電；氣象人員估計，冬季風暴29日晚遠離後，部分遞區積雪量將超過四呎。

在蒙州西部，27日晚上的強風吹倒不少樹木，電線受損毀而停電；位於西北部洛磯山脈邊沿的一些地區下雪更達50吋，也有零星的停電報告。

蒙州西部大瀑布城(Great Falls)的國家氣象局的報告指出，截至28日傍晚，冰川國家公園(Glacier National Park ) 以南的瑪麗亞斯坳口(Marias Pass)附近，已降了16吋(約41公分)的雪。氣象人員說，在暴風雪最高峰期間，冰川公園和Blackfeet保留區的降雪，甚至高達每小時一吋。

除了蒙州，華州及愛州北部山區，也出現大風及大雪。

較早時氣象人員已預報，暴風雪會給洛磯山脈的部分地區帶來異常寒冷的冰雪天氣，並呼籲居民做好預防準備，以應對大範圍停電、農作物受損及公路交通受影響。

氣象人員更警告，這場蒙州幾十年來從未出現過的9月大雪，將會持續三天，下周初的氣溫會下降至不正常的寒冷水平，只有華氏20度左右。

國家氣象局首席氣象學家納特(Paul Nutter)表示，在山區，9月出現零星暴風雪並不罕見，但今次出現的暴風雪波及面積之大，十分罕見。

受惡劣天氣影響，有部分體育賽事一早在27日宣布取消，居民趕在暴風雪及寒冷天氣到來前，忙於覆蓋在後院種植的蔬菜及植物。

除了蒙州，華州東部，愛州北部的狹長地帶、懷俄明西北部，也發布了降雪的警告。此外，密蘇里州也有降雪的機率。

對於這場9月少有的風雪，是否與候變化有關，納特認為目前仍難下結論。

停電降雪

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