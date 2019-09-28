漢堡王與麥當勞合作？停售華堡一天：去買大麥克！超暖原因曝光

2019-09-28 19:56 香港01 記者謝茜嘉／報導



阿根廷Burger King近日推出新海報，大字寫着「A Day Without Whopper」，更見對手麥當勞及Burger King的兩大吉祥物拖手，不少網民猜測2大漢堡品牌有合作活動。（網上圖片） 分享 facebook 商業戰場從無「朋友」？最近Burger King （漢堡王）與競爭對手麥當勞竟然做「一日朋友」，原來麥當勞最近為癌病兒童籌款，只要客人買「巨無霸」（Big Mac）就會捐款，Burger King決定當日停售招牌「華堡」（Whopper），希望客人亦能支持對手的善事。大批網民感到嘖嘖稱奇，直言是奇蹟之日，更大讚Burger King高招。

阿根廷Burger King近日推出新海報，大字寫着「A Day Without Whopper」，更見對手麥當勞及Burger King的兩大代表人物手拖手，不少網民猜測2大漢堡品牌有合作活動。

原來當地的麥當勞為癌病兒童籌款，只要客人買一個巨無霸，餐廳即捐出2美元（約16港元）。Burger King見到對手舉辦的慈善活動，決定與敵為友，停售最高銷量的招牌「華堡」（Whooper）一日，呼籲客人光顧麥當勞買巨無霸做善事。

雖然有調查指，當日麥當勞的巨無霸銷量未有因此提高，不過大批網民認為Burger King今次的宣傳策略非常成功，無論在品牌聲譽、慈善、公關層面上亦獲得很好的迴響。部份網民更稱感動，大讚Burger King懂得適時進退，面對競爭對手不一定要想着如何打倒對方，反而幫助對手更赢得漂亮的一仗。

Burger King見到對手舉辦的慈善活動，決定與敵為友，停售最高銷量的招牌「華堡」（Whooper）一日，呼籲客人光顧麥當勞做善事。（資料圖片） 分享 facebook

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