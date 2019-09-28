親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

颱風米塔逼近 最快明天上午發出海上警報

漢堡王與麥當勞合作？停售華堡一天：去買大麥克！超暖原因曝光

2019-09-28 19:56香港01 記者謝茜嘉／報導

阿根廷Burger King近日推出新海報，大字寫着「A Day Without...
阿根廷Burger King近日推出新海報，大字寫着「A Day Without Whopper」，更見對手麥當勞及Burger King的兩大吉祥物拖手，不少網民猜測2大漢堡品牌有合作活動。（網上圖片）
分享
商業戰場從無「朋友」？最近Burger King （漢堡王）與競爭對手麥當勞竟然做「一日朋友」，原來麥當勞最近為癌病兒童籌款，只要客人買「巨無霸」（Big Mac）就會捐款，Burger King決定當日停售招牌「華堡」（Whopper），希望客人亦能支持對手的善事。大批網民感到嘖嘖稱奇，直言是奇蹟之日，更大讚Burger King高招。

阿根廷Burger King近日推出新海報，大字寫着「A Day Without Whopper」，更見對手麥當勞及Burger King的兩大代表人物手拖手，不少網民猜測2大漢堡品牌有合作活動。

原來當地的麥當勞為癌病兒童籌款，只要客人買一個巨無霸，餐廳即捐出2美元（約16港元）。Burger King見到對手舉辦的慈善活動，決定與敵為友，停售最高銷量的招牌「華堡」（Whooper）一日，呼籲客人光顧麥當勞買巨無霸做善事。

雖然有調查指，當日麥當勞的巨無霸銷量未有因此提高，不過大批網民認為Burger King今次的宣傳策略非常成功，無論在品牌聲譽、慈善、公關層面上亦獲得很好的迴響。部份網民更稱感動，大讚Burger King懂得適時進退，面對競爭對手不一定要想着如何打倒對方，反而幫助對手更赢得漂亮的一仗。

Burger King見到對手舉辦的慈善活動，決定與敵為友，停售最高銷量的招牌「...
Burger King見到對手舉辦的慈善活動，決定與敵為友，停售最高銷量的招牌「華堡」（Whooper）一日，呼籲客人光顧麥當勞做善事。（資料圖片）
分享

延伸閱讀：

【逃犯條例】馬會低調辦國慶賽馬日　不辦儀式不邀高官入場

【9.28集會】家長攜幼子「快閃」灣仔連儂牆 　父：香港大家有份

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

正妹發明「魚皮塑膠」 比石化塑膠更好

2019-09-28 13:56

紐西蘭共生公寓 打動年輕族群

2019-09-28 13:10

沙國開放觀光 觀光局：注意進入清真寺規範

2019-09-28 12:29

「科學怪犬」的悲鳴：拉不拉多貴賓狗的混種培育爭議

2019-09-28 10:51

死後照樣政治清算！強人屍骨不安寧 掘墓只是基本款

2019-09-28 10:00

加國研究：塑料茶包恐泡出健康危機

2019-09-27 23:26

英國狠母坦承殺2子 另計畫殺4子

2019-09-27 22:07

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

沖繩自駕旅遊十字路口車禍 一台灣人送醫不治

2019-09-28 09:07

再下重手！川普擬撤銷陸企在美上市資格 阿里巴巴重挫

2019-09-28 08:20

傳川普政府考慮解除陸企在美股上市資格

2019-09-28 02:39

李顯龍：美國圍堵蘇聯那一套對中國行不通

2019-09-27 20:53

死後照樣政治清算！強人屍骨不安寧 掘墓只是基本款

2019-09-28 10:00

當心你的戶頭！授權支付詐騙夯

2019-09-28 10:03

尿急排廁所被塞鈔票插隊 男「花錢護尊嚴」被網讚爆

2019-09-27 20:34

羅比尼：全球經濟正從三大災難 走向不可避免的衰退

2019-09-27 23:10

證據曝光 川普彈劾案延燒

2019-09-28 03:07

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

正妹發明「魚皮塑膠」 比石化塑膠更好

2019-09-28 13:56

誠品日本一號店開幕 飄書香人氣旺

2019-09-27 23:28

CNN：美眾院可能下週對川普彈劾調查展開聽證

2019-09-28 05:11

影／戰鬥民族超狂改造 賓利加裝履帶變身「戰車」

2019-09-28 14:55

因川普電話門被傳喚 美國的烏克蘭特使請辭

2019-09-28 07:29

代理情報總監：早知要處理電話門就不接任了

2019-09-27 20:43

俄間諜遭毒殺後規定變嚴 英國黃金簽證仍創五年新高

2019-09-28 11:36

奈及利亞警搗破「恐怖屋」 救出500人質傳遭性侵

2019-09-28 15:15

川普彈劾查後遺症…美國職場流動率恐飆高

2019-09-27 23:57

川普電話門 御用律師成關鍵

2019-09-28 00:20

英國狠母坦承殺2子 另計畫殺4子

2019-09-27 22:07

美駐烏克蘭前大使5月突丟官 疑致力於貪腐調查才被拔

2019-09-28 11:11

WSJ：美製造業興衰與川普無關 反而是因為這些因素...

2019-09-28 00:28

美經濟放緩 Fed再降息有影

2019-09-28 03:07

川普閉門會議影片外流 批彈劾調查是開戰

2019-09-28 11:37

加國研究：塑料茶包恐泡出健康危機

2019-09-27 23:26

美結盟九國 開發金屬礦藏

2019-09-27 23:35

龐培歐：樂見吐瓦魯與美台等民主政體 推進印太願景

2019-09-28 01:59

新一輪貿易復談前...陸擴大買美豬肉

2019-09-27 23:35

影／非洲這國也產「黑金」 優質魚子醬揚名法國

2019-09-28 13:10

利空出籠 美股收黑

2019-09-28 05:50

華爾街大咖 攻陸金融市場

2019-09-27 23:43

不信民心喚不回 法國馬克宏政府推百億歐元減稅案

2019-09-28 00:52

3大原因 統計發現男性死亡率比女性高

2019-09-28 12:19

政府擋印刷用紙、迫害言論自由 報社被迫關門

2019-09-28 12:08

漢堡王與麥當勞合作？停售華堡一天：去買大麥克！超暖原因曝光

2019-09-28 19:56

美國上月經濟降溫 消費者支出增幅不如預期

2019-09-27 20:49

法國大減稅 經濟打強心針

2019-09-28 03:07

日本豬瘟爆發逾一年 決定施打疫苗控制疫情

2019-09-28 12:37

川普擬將陸企從美下市 阿里巴巴等聞聲重挫

2019-09-28 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top