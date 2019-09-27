親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

影／目眩神迷！NASA釋新影片 模擬黑洞清晰樣貌

2019-09-27 16:10聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

今年4月，「事件視界望遠鏡（EHT）」團隊公布人類有史以來拍到的第一張「黑洞照片」，立下天文學界的里程碑。儘管這是跨國研究人員費盡心血的結晶，但對一般人而言，這張黑洞照十分模糊，難免覺得看不過癮。美國太空總署（NASA）26日就釋出一支模擬影片，讓大家能以動態高解析度欣賞這個天文奇觀。

影片中，環繞在黑洞外側的橘紅色碟狀物稱為「吸積盤」（accretion disk），由氣體、星塵等物質組成，越靠近被吸入黑洞時，這些物質越以逼近光速的高速繞圈，粒子激烈撞擊下，將X光及伽馬射線以可見光的形態釋放出來，讓科學家得以接收、間接觀測黑洞。

從側面看時，由於都普勒集束效應（doppler beaming），吸積盤從左流近觀者的發光氣體，會比往右側流遠的部分更亮；從正面看時，因這些物質皆未朝我們所在的方向移動，「左亮右暗」的現象便會消失。

另外也可發現，吸積盤上下方皆隆起的部分，其實位置是在黑洞的「背後」。這是因為黑洞以強大重力扭曲光線，形成的重力透鏡效應（gravitational lensing）。

內側的一條細線則稱為光子環（photon ring），是由多道環構成，是光在環繞黑洞兩次、三次、甚至更多次之後，得以「逃過」黑洞被人觀測到的扭曲影像。由於影片模擬的黑洞是球形，光子環在任何角度觀測也近乎圓形。

光子環內部則是黑洞的影子（black hole’s shadow），這個區域大小約是「事件視界」的兩倍大。「事件視界」也叫作黑洞邊界，是在進入黑洞前所能傳遞資訊的臨界點，一旦過了這道邊界，任何資訊都不可能被黑洞外的宇宙所探知。

今年4月，「事件視界望遠鏡（EHT）」團隊公布人類有史以來拍到的第一張「黑洞照片...
今年4月，「事件視界望遠鏡（EHT）」團隊公布人類有史以來拍到的第一張「黑洞照片」，立下天文學界的里程碑。儘管這是跨國研究人員費盡心血的結晶，但對一般人而言，這張黑洞照片十分模糊，難免覺得看不過癮。美國太空總署（NASA）26日就釋出一支模擬影片，讓大家以動態高解析度欣賞這個天文奇觀。NASA Goddard Space Flight Center
分享

黑洞太空

相關新聞

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

無人機也搞「偷渡」 空投毒品手機給獄囚

2019-09-27 15:03

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

提早退休住哪好？這10個城市條件最佳

2019-09-26 16:53

驚！住進大麻屋 孕婦驗出毒品反應

2019-09-26 15:31

餵褪黑激素讓幼童昏睡 恐怖托兒所：為方便照顧

2019-09-26 15:13

颱風帶超美紀念品 富士山出現「橘光環繞莢狀雲」

2019-09-26 13:36

雙宋驚爆離婚！中國網友不意外？過去「神準預測」嚇傻眾人

2019-06-27 13:09

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

2019-09-26 18:01

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

2019-09-26 22:32

泰國女模陳屍沙發 多人竟網搜盼入手沙發「求好運」

2019-09-26 17:08

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

川普彈劾危機 美股三大指數全面下跌

2019-09-27 07:20

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

法國前總統席哈克去世 享壽86歲

2019-09-26 18:23

土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

吹哨者是誰 傳川普想揪出並暗示祭出叛國罪

2019-09-27 08:48

法國前總統席哈克欣賞亞洲文化 曾批台灣公投

2019-09-26 21:58

影／屢次失言都能脫身 專家：川普是話術天才無誤

2019-09-26 18:36

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

影／拚觀光！沙烏地阿拉伯對49國開放電子簽證 名單有台灣

2019-09-27 13:01

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

美企禁售華為的臨時豁免 可能不會再次延長

2019-09-27 08:43

CNBC：美中貿易談判10月10日在華府復談

2019-09-27 08:01

川普：美中協議會比想像快

2019-09-26 23:58

影／目眩神迷！NASA釋新影片 模擬黑洞清晰樣貌

2019-09-27 16:10

堅定擁護歐盟 法國前總統席哈克去世

2019-09-26 23:59

川普拜託安倍協助連任 再以安保牌讓日本繳械

2019-09-26 18:30

美日貿易協議 首階段達陣

2019-09-27 02:01

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

日本與美國談判 「就像孫悟空逃不出佛祖掌心」

2019-09-26 18:06

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

Fed副主席：通膨預期符合2%目標 不急於降息

2019-09-27 08:42

關係惡化！日本2019防衛白皮書 南韓重要性遭降級

2019-09-27 12:19

DoorDash近500萬筆個資外洩 凸顯餐飲代送服務隱憂

2019-09-27 11:14

分析：中國對美稀土優勢 兩年後可能不再

2019-09-27 15:21

川普電話門╱麥康諾轟波洛西 卻與川普保持微妙距離

2019-09-26 17:10

總統與川普通話紀錄曝光 烏克蘭各方反應一次看

2019-09-27 12:26

IMD數位競爭力評比 台灣全球第13強

2019-09-26 20:29

液化天然氣 投資額創新高

2019-09-27 02:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top